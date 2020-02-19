Экономика

09:16 19.02.2020

Украина подтвердила готовность к транзиту нефти на белорусские НПЗ по нефтепроводу Одесса-Броды

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Украина подтвердила готовность к транзиту нефти на белорусские НПЗ по нефтепроводу Одесса-Броды

Украина готова начать транзит нефти для белорусских НПЗ по магистральному нефтепроводу Одесса-Броды, также возможны поставки железнодорожным транспортом, заявил посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим.

"Эти разговоры ведутся, в январе собиралась рабочая группа по топливно-энергетическому комплексу. Вопрос обсуждался и во время межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в декабре. Они на слуху, мы готовы, но надо показать какие объемы и когда это нужно", - сказал Кизим, которого цитирует белорусский портал naviny.by.

"Если будет заявка (на транзит нефти по Одесса-Броды - ИФ), мы готовы ее рассмотреть, и это было заявлено во время комиссии", - отметил посол.

По его словам, Украина готова поддержать Белоруссию. "Когда у нас была проблема летом с поставками дизельного топлива (из-за российского эмбарго - ИФ), то Белоруссия нам подставила плечо. Мы готовы поддержать Белоруссию в любом начинании, если у нее возникают какие-то проблемы", - подчеркнул Кизим.

Как сообщалось, концерн "Белнефтехим" также ведет предметные переговоры с польской стороной о возможности запуска в реверс белорусского участка магистрального нефтепровода "Дружба" для обеспечения альтернативных России поставок нефти в Белоруссию. Очередные переговоры с Польшей на эту тему состоялись на минувшей неделе.

21 января президент Белорусии Александр Лукашенко заявил, что импорт нефти из России планируется снизить до 40% от потребностей республики.

Лукашенко также заявлял, что Минск прорабатывает с Польшей варианты поставки, в том числе американской и саудовской нефти через порт в Гданьске и далее трубопроводным транспортом в республику.

Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе встречи с Лукашенко 3 февраля в Минске заявил, что американские компании "готовы обеспечить (белорусские НПЗ - ИФ) необходимой нефтью на сто процентов по конкурентным ценам".

С 1 января 2020 года практически нет поставок нефти из РФ на белорусские НПЗ из-за отсутствия контрактов с российскими нефтяными компаниями, поскольку Белоруссия считает нецелесообразной уплату премии поставщикам в условиях удорожания российского сырья в связи с реализацией налогового маневра. Временным решением проблемы стало заключение контрактов компаниями бизнесмена Михаила Гуцериева - "Русснефтью" и "Нефтисой".

Лукашенко в минувшую пятницу заявил о готовности отбора транзитной нефти из нефтепровода "Дружба", если Россия не поставит утвержденный балансом объем нефти.

Во вторник Лукашенко встречался в Минске с главой "Роснефти" Игорем Сечиным. Он отметил, что рассчитывает на договоренности с "Роснефтью" о дальнейшем сотрудничестве.

Между тем, о достижении договоренностей с "Роснефтью" о поставке нефти в Белоруссию не сообщалось.

Российские нефтяные компании в 2019 году поставили в Белоруссию 17,6 млн тонн нефти.

Теги: #кизим #транзит_нефти #нефть #беларусь
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