Экономика

15:15 18.02.2020

"Украинскую биржу" с удвоенным капиталом возглавит экс-глава ИК "Тройка Диалог Украина" Ершов

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"Украинскую биржу" с удвоенным капиталом возглавит экс-глава ИК "Тройка Диалог Украина" Ершов

"Украинскую биржу" (УБ, Киев) с удвоенным капиталом возглавит экс-глава инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина" Артемий Ершов, сообщил директор по развитию бизнеса УБ Алексей Сухоруков.

"Акционеры Ukrainian Exchange приняли решение удвоить капитал биржи. Новые акции будут размещены как среди существующих акционеров, так и среди новых инвесторов. Команда биржи сделает все возможное, чтобы оправдать веру наших акционеров в будущее биржевой торговли… Я очень рад, что нашу команду усилит Artemiy Yershov", - написал он в Facebook.

Как говорится на сайте УБ, ее общее собрание акционеров 17 февраля приняло решение выпустить 25 тыс. новых акций дополнительно к 25 тыс. акций, выпущенных ранее, и избрать Ершова главой правления УБ. Он приступит к исполнению обязанностей главы правления после согласования его кандидатуры с Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Теги: #украинская_биржа #кадры #ершов
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