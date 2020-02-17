Филатов и гендиректор "Южмаша" просят Раду выделить заводу еще 210 млн грн

ГП "Южный машиностроительный завод им. Макарова" ("Южмаш", Днепр) является одним из бюджетообразующих предприятий Днепра и сейчас имеет долги перед местным сметой, в связи с чем завод просит правительство поддержать выделение ему еще 210 млн грн, сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.

"С целью реализации национальных интересов государства, для развития ведущего и уникального для Украины предприятия, обращаемся к вам с просьбой поддержать законодательную инициативу предприятия и способствовать безотлагательному рассмотрению и принятию Верховной Радой закона Украины о внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" по увеличению уставного фонда ГП "ПО ЮМЗ им. А. М. Макарова" на 210 млн грн", - говорится в совместном письме, которое мэр Днепра Борис Филатов и генеральный директор "Южмаша" Сергей Войт направили председателю парламента Дмитрию Разумкову.

Отмечается, что в прошлом году предприятие уже обращалось к правительству с проектом изменений в Госбюджет-2019, однако инициативу сняли с рассмотрения. Так, чтобы преодолеть кризисную ситуацию и избежать массовых увольнений, на производстве были вынуждены сократить продолжительность рабочей недели.

Кроме того, ситуация, которая сейчас сложилась на "Южмаше", угрожает выполнению заказов предприятия. Так, в этом году здесь должны начать масштабное производство узлов и комплектующих ракетной техники для компании "Noosphere", заключившую с заводом ряд контрактов для американского заказчика - компании "Firefl