"АвтоКрАЗ" безосновательно обвиняют в невыполнении ГОЗ в 2018-2019гг - пресс-служба

АО "АвтоКрАЗ" (Кременчуг Полтавской обл.) называет необоснованными распространенные рядом СМИ обвинения в несвоевременном выполнении государственных оборонных заказов (ГОЗ) в 2018-2019 гг., обвиняет Министерство обороны (МО) в недофинансировании контрактов на поставку техники в рамках ГОЗ.

"Начиная с 2018 года на "КрАЗе" возникают проблемы с оплатой силовыми ведомствами поставленных автомобилей. В 2018 году МО из трех контрактов профинансировало только один. Даже учитывая тот факт, что фактическая стоимость автомобилей была снижена на 18% от договорной, предприятие получило от министерства лишь 50% средств. Полностью контракты так и не были профинансированы. "АвтоКрАЗ" за собственные средства выполнил заказ и поставил автомобили по ГОЗ, ожидая деньги до сих пор", - поясняется в пресс-релизе предприятия со ссылкой на главу набсовета Зою Шишкину.

На предприятии напоминают, что с началом военного конфликта на востоке страны "АвтоКрАЗ" - тогда единственный в Украине производитель военных автомобилей - поставлял для военных около 1 тыс. автомобилей в год.

"Но уже в 2019 году "КрАЗ" получил в рамках ГОЗ два мизерных заказа на 35 автомобилей. Действующим договором предусмотрено предварительное финансирование производства автомобилей в размере 80%, однако предприятие ничего не получило. Один из заказов "КрАЗ" вообще выполнил за собственные средства. В течение 2018-2019 гг. военное ведомство обещало оплатить счета, исправить ситуацию с отсутствием финансирования, но этого не произошло", - утверждают на "АвтоКрАЗе".

В пресс-службе предприятия агентству "Интерфакс-Украина" уточнили: несмотря на сложившуюся ситуацию, ГОЗ на 2019 год выполнен в срок, а в 2018 году договора выполнялись с задержкой из-за недофинансирования.

В то же время в пресс-релизе утверждается, что в 2019 году автокомпания "Богдан-Моторс", которая в 2016 году начала поставки военных автомобилей "МАЗ-Богдан", получила заказ на поставку 550 ед. таких автомобилей на сумму более 1,5 млрд грн грн, из которых авансом автокомпании поступило около 500 млн грн.

"Для нас непонятна позиция Минобороны, 00которое в рамках ГОЗ не заказывает автомобили на предприятии, которое более 50 лет специализируется на изготовлении военных автомобилей, а предпочитает белорусского производителя гражданских, а не военных автомобилей, что еще и на 80% состоят из комплектующих из России, являющейся страной-агрессором для нашего государства", - цитирует пресс-служба главу набсовета АО.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на проект "Марлин" распространил информацию о несвоевременном выполнении "АвтоКрАЗом" ГОЗ в 2018-2019 гг.: из пяти контрактов своевременно был выполнен только один, остальные - с нарушением сроков поставки.

"Утверждение, что предприятие якобы несвоевременно выполнило пять заказов, не соответствует действительности, а также наносит ущерб деловой репутации АО "АвтоКрАЗ", - заявляют на предприятия.

"АвтоКрАЗ" - головное предприятие группы "КрАЗ", единственный производитель в Украине грузовиков, имеющий замкнутый технологический цикл производства. 33 базовые модели, почти 350 модификаций и более 1500 комплектаций двух-, трех- и четырехосных грузовиков с различными компоновочными решениями для работы во всех отраслях экономики и в ВСУ.

Компания входит в финансово-промышленную группу бизнесмена Константина Жеваго.

Завод завершил 2018 год с чистым убытком в размере 4,7 млрд грн против 90 млн грн годом ранее, чистый доход сократился на 7% - до 976,3 млн грн. Реализовано 540 автомобилей (ожидалось около 1,2 тыс.), в том числе 93% - на внутреннем рынке.

Предприятие в 2019 году не предоставляло данные о количестве выпущенных и реализованных автомобилей.