Экономика

11:58 17.02.2020

Гобанки за 2 недели выдали по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" кредитов на 27 млн грн

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Гобанки за 2 недели выдали по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" кредитов на 27 млн грн

Государственные банки за две последние недели выдали кредитов на 27 млн грн по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Выдали 27 млн грн кредитов на протяжении последних двух недель", - сказал он, представляя экономическую стратегию в ходе пресс-брифинга в понедельник.

"Вскоре мы ожидаем, что частные банки к этой программе присоединятся", - добавил министр.

Как сообщалось, госпрограмма "Доступные кредиты 5-7-9%" инициирована президентом и правительством Украины для широкой поддержки проектов украинских микро- и малых предприятий.

Предоставление трех возможных ставок 5%, 7% или 9% по кредитам будет зависеть от размера бизнеса и срока его деятельности. Дополнительно ставка кредитования будет снижаться на 0,5% годовых за каждого наемного работника, но не менее, чем до 5% годовых.

Теги: #госбанки #кредиты #милованов
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