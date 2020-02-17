Экономика

11:53 17.02.2020

Частично энергомодернизировать в 2020 г. планируется 5 тыс. многоэтажек и полностью до 1 тыс. домов - Шмыгаль

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Частично энергомодернизировать в 2020 г. планируется 5 тыс. многоэтажек и полностью до 1 тыс. домов - Шмыгаль

Вице-премьер-министр - министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль анонсировал частичное проведение энергомодернизации 5 тысяч многоквартирных домов и полную энергомодернизацию от 700 до 1 тыс. домов в Украине в 2020 году.

"Каждый день проводим переговоры с советом доноров нашего Фонда энергоэффективности. У нас действительно довольно хороший финансовый ресурс для реализации политики энергоэффективности в жилищной сфере. Фактически мы уже на финише", - сказал Шмыгаль в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам, в пределах ближайших двух недель будет заседание наблюдательного совета и совета доноров Фонда, где будут приняты решения, которые изменят существующие условия финансирования мер по улучшению энергоэффективности для жилых домов по объединениям совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) по пакетам "А" и "Б" (полная и частичная энергомодернизация соответственно).

"По нашим расчетам возможный объем по меньшему пакету составляет 5 тыс. зданий в год. Мы опросили компании, работающие на рынке, и они ответили, что это возможно. По большему пакету - это от 700 до 1 тыс. зданий", - добавил вице-премьер.

Он отметил, что для того, чтобы энергомодернизировать более тысячи домов, есть потребность в создании большого количества новых рабочих мест, что тоже является целью правительства.

"Тысяча домов - это хоть и беспрецедентное мероприятие за времена независимости, но это критически мало с точки зрения жилищного фонда Украины", - посетовал Шмыгаль.

Вице-премьер пояснил, что европейские доноры не принимают формулу top-down, так как по этому подходу инициатором энергомодернизации выступает коммунальное предприятие, которое без согласия владельцев ОСМД модернизирует дома.

"Европа рассматривает это как схему с высоким риском коррупции. Европа хочет инициативу от людей, то есть ОСМД - это основа. Мы с этим согласились и есть компромиссное решение", - добавил он.

По словам вице-премьера, предполагаемый механизм будет таким: ОСМД собирается, выносит первое решение, проводит энергоаудит, составляет смету, обращается к подрядчику, подрядчик получает кредит, делает модернизацию за свои средства, частично или с привлечением софинансирования, а дальше идет возмещения от Фонда и собственный вклад от ОСМД.

"Сейчас эта обновленная схема будет предложена, и по нашему мнению, она будет реально эффективной. У нас мало времени, мы спешим. До 15 апреля, до завершения отопительного сезона, мы должны сделать все энергоаудиты и изготовить проектно-сметную документацию, чтобы с 1 мая начать работы", - добавил он.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что в Украине модернизируют 1 тыс. многоквартирных домов в 10 пилотных городах в 2020 году.

Фонд энергоэффективности намерен в течение пяти лет профинансировать более 16 тыс. проектов по программе поддержки энергомодернизации для объединений совладельцев многоквартирных домов.


Полный текст интервью со Шмыгалем будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #шмыгаль #энергоэффективность #энергомодернизация
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