Милованов пояснил замедление роста экономики в IV кв.-20219 снижением промышленности и нетипичными сроками сбора урожая

Министр развития экономики, трговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов объяснил замедление темпов роста экономики в четвертом квартале 2019 года снижением объемов производства промышленности и нетипичными сроками сбора урожая.

"Причин несколько. Не совсем типичные сроки сбора урожая зерновых и других культур. Снижение объемов выпуска промышленности в четвертом квартале", – написал Милованов в Facebook в пятницу.

Последнее произошло из-за негативных тенденций на внешних рынках, протекционистских мерах в торговле со стороны США, проблем с логистикой и теплых погодных условий, пояснил он.

"В прошлом году промышленные предприятия массово проводили модернизацию", – добавил министр.

Как сообщалось, рост ВВП Украины в октябре-декабре 2019 года составил 1,5% к аналогичному периоду 2018 года, тогда как в предыдущих кварталах темп роста был выше: в третьем – 4,1%, во втором – 4,6% и в первом - 2,5%.