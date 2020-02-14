Экономика

18:09 14.02.2020

Милованов пояснил замедление роста экономики в IV кв.-20219 снижением промышленности и нетипичными сроками сбора урожая

1 мин читать
Милованов пояснил замедление роста экономики в IV кв.-20219 снижением промышленности и нетипичными сроками сбора урожая

Министр развития экономики, трговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов объяснил замедление темпов роста экономики в четвертом квартале 2019 года снижением объемов производства промышленности и нетипичными сроками сбора урожая.

"Причин несколько. Не совсем типичные сроки сбора урожая зерновых и других культур. Снижение объемов выпуска промышленности в четвертом квартале", – написал Милованов в Facebook в пятницу.

Последнее произошло из-за негативных тенденций на внешних рынках, протекционистских мерах в торговле со стороны США, проблем с логистикой и теплых погодных условий, пояснил он.

"В прошлом году промышленные предприятия массово проводили модернизацию", – добавил министр.

Как сообщалось, рост ВВП Украины в октябре-декабре 2019 года составил 1,5% к аналогичному периоду 2018 года, тогда как в предыдущих кварталах темп роста был выше: в третьем – 4,1%, во втором – 4,6% и в первом - 2,5%.

Теги: #промпроизводство #милованов #минэкономики
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:25 11.02.2020
Украина может стать мировым лидером по темпам роста производства курятины в 2020г - Милованов

Украина может стать мировым лидером по темпам роста производства курятины в 2020г - Милованов

18:33 10.02.2020
Правительство намерено продолжать политику низкой и стабильной инфляции

Правительство намерено продолжать политику низкой и стабильной инфляции

19:01 07.02.2020
Минэкономики предлагает пакет антикризисных мер для экономики

Минэкономики предлагает пакет антикризисных мер для экономики

11:07 05.02.2020
Минздрав предложил Минэкономики сотрудничество в борьбе с ботулизмом

Минздрав предложил Минэкономики сотрудничество в борьбе с ботулизмом

16:57 04.02.2020
Минэкономики Украины оценивает рост ВВП в 2019г в 3,3%

Минэкономики Украины оценивает рост ВВП в 2019г в 3,3%

10:16 31.01.2020
Аграрный реестр запустили в пилотном режиме в Украине

Аграрный реестр запустили в пилотном режиме в Украине

15:04 29.01.2020
Глава Минэкономики считает конкурентной ситуацию на рынке нефтепродуктов Украины

Глава Минэкономики считает конкурентной ситуацию на рынке нефтепродуктов Украины

15:03 29.01.2020
Минэкономики пока оценивает как минимальное влияние "уханьского" коронавируса на экономику Украины

Минэкономики пока оценивает как минимальное влияние "уханьского" коронавируса на экономику Украины

17:25 23.01.2020
Минэкономики проведет консультации в Брюсселе по ограничению ввоза мяса птицы в ЕС на этой и следующей неделе

Минэкономики проведет консультации в Брюсселе по ограничению ввоза мяса птицы в ЕС на этой и следующей неделе

18:01 22.01.2020
Промпроизводство в Украине в 2019г снизилось на 1,8% – Госстат

Промпроизводство в Украине в 2019г снизилось на 1,8% – Госстат

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВВП-варранты Украины подешевели на 1% на данных о замедлении роста экономики в IV кв.-2019

ЕС снял запрет на ввоз мяса птицы из Украины

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2019г благодаря РФ сократился в 1,7 раза - Госстат

Рост ВВП Украины в IV кв.-2019 замедлился до 1,5% – Госстат

Экономические настроения в Украине в I кв.-2020 ухудшились - Госстат

ПОСЛЕДНЕЕ

ВВП-варранты Украины подешевели на 1% на данных о замедлении роста экономики в IV кв.-2019

ЕС снял запрет на ввоз мяса птицы из Украины

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2019г благодаря РФ сократился в 1,7 раза - Госстат

Рост ВВП Украины в IV кв.-2019 замедлился до 1,5% – Госстат

Экономические настроения в Украине в I кв.-2020 ухудшились - Госстат

Инвестпрограмма "Укрпошты" в 2020г в 19 раз превышает вложения 2019г

"Укрзализныця" запустила концептуальный прототип нового сайта, планирует запустить ряд профильных порталов для пассажиров, грузоотправителей и пр.

Лукашенко подтверждает планы запуска "Дружбы" в реверс для прокачки нефти из Польши

"Укрпошта" готовится ко вступлению в кооператив EMS со II кв.-2020

Порты Крыма готовят массовые сокращения из-за малой загрузки на фоне санкций Запада и работы крымского моста

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА