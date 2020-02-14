Экономика

17:29 14.02.2020

ЕС снял запрет на ввоз мяса птицы из Украины

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ЕС снял запрет на ввоз мяса птицы из Украины

Европейский Союз поддержал решение о зонировании случая птичьего гриппа в Украине, сняв таким образом запрет ЕС на ввоз мяса птицы со всей территории Украины, наложенный несколько недель назад.

Об этом сообщил торговый представитель – заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка в Facebook.

"Ждем обнародования соответствующего решения", - написал он.

По словам Качки, решение было принято не единогласно, потому что несколько государств-членов недовольны прогрессом в сотрудничестве с Украиной по другим вопросам.

"Это вполне нормальная реакция, поскольку в сфере санитарии и фитосанитарии между Украиной и ЕС есть ряд вопросов, где необходим прогресс. Наш приоритет на этот год - максимально снять все проблемные вопросы в этой сфере", - отметил он.

Торговый представитель Украины также выразил надежду, что уровень доверия между Украиной и ЕС в вопросах санитарии и фитосанитарии будет только расти.

Теги: #ес #птица #запрет
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