Экономика

17:18 14.02.2020

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2019г благодаря РФ сократился в 1,7 раза - Госстат

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Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2019г благодаря РФ сократился в 1,7 раза - Госстат

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2019 году составило $3,63 млрд, что на 41,5% меньше, чем в 2018 году ($6,21 млрд), и связано с резким улучшением торговли услугами с РФ, сообщила Государственная служба статистики в пятницу.

По ее данным, в минувшем году экспорт товаров и услуг возрос на 11,2% - до $63,68 млрд, тогда как импорт – только на 6%, до $67,31 млрд.

Основное улучшение произошло за счет роста профицита торговли услугами на 63,4% – до $8,71 млрд: их экспорт подскочил сразу на 30,9% – до $15,24 млрд, тогда как импорт – всего на 3,5%, до $6,53 млрд.

При этом, в частности, экспорт услуг РФ вырос сразу на 85,3% – до $6,18 млрд, тогда как их импорт из России – всего на 4,4%, до $0,29 млрд. Вероятно это объясняется платежом в $2,9 млрд, который перечислил "Газпром" "Нафтогазу" в конце года в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору между компаниями о контракте на транзит.

В то же время в торговле товарами в минувшем году импорт рос быстрее экспорта. В целом за год поставки в Украину увеличились на 6,3% – до $60,78 млрд, тогда как поставки из Украины – на 5,8%, до $50,06 млрд. В результате дефицит торговли товарами повысился на 8,8% – до $10,72 млрд.

Согласно данным Госстата, в минувшем году наметились негативные тенденции в торговле с ЕС: рост экспорта замедлился до 3,9% с 14,3% годом ранее, тогда как импорт – до 7,5% с 12,7%, в результате чего дефицит в торговле с ЕС вырос сразу 31,5% – до $4,56 млрд.

Экспорт украинских товаров в ЕС в 2019 году, в частности, увеличился на 3% – до $20,75 млрд, тогда как импорт европейских товаров в Украину вырос на 7,7% – до $24,99 млрд.

Экспорт в РФ из Украины в минувшем году сократился на 11,2% – до $3,24 млрд, тогда как импорт из РФ – на 13,6%, до $6,99 млрд.

Как сообщалось, негативное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2018 году составило $5,83 млрд, что в 2,3 раза хуже показателя 2017 года. Экспорт товаров и услуг в 2018 году вырос на 8,6%, импорт – на 14,3%.

 

Теги: #торговля #госстат #экономика
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