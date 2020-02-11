Украина может стать мировым лидером по темпам роста производства курятины в 2020г - Милованов

Украина может стать мировым лидером по темпам роста производства мяса птицы в 2020 году, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов со ссылкой на прогнозы аналитического агентства Index Mundi.

"По их расчетам, темп роста производства курятины в год вырастет на 8,61%. Таким образом, общее количество продукции составит 1,45 млн тонн", - написал он на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

Министр указал, что Украина традиционно находится в ТОПе стран-экспортеров продукции АПК

"Мы являемся крупнейшим экспортером масла, занимаем второе место в мире по экспорту ячменя, четвертое - по кукурузе. Входим в десятку по пшенице, сливочному маслу, семенам масличных. По мясу птицы - занимаем седьмое место", - отметил Милованов.