Победителем тендера на проектирование ВПП аэропорта в Днепре утверждена компания "Институт Укрдорпроект" - Мининфраструктуры

ООО "Институт Укрдорпроект" выиграло тендер на услугу проектирования новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) Международного аэропорта "Днепропетровск", предложив цену на 1,979 млн грн меньше ожидаемой стоимости закупки, которая составляла 26,514 млн грн (с НДС).

Как сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины, всего участие в аукционе принимали четыре компании. Предложения первых двух участников были отклонены заказчиками на основании несоответствия поданных документов условиям закупки.

"Вопрос модернизации аэропорта "Днепропетровск" является остроактуальным для города-миллионника Днепр, густонаселенной области и огромной окружающей конгломерации. Нам необходимо открыть небо над Днепром. На проектирование и строительство аэродрома международного аэропорта "Днепропетровск" уже предусмотрено 1,2 млрд грн. Обновленный аэропорт должен стать региональным воздушным хабом и дать удобное авиационное сообщение. Сегодня наконец-то объявлен победитель на разработку проекта новой взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Днепропетровск". Новая "взлетка" должна быть надежной, износостойкой и безопасной, способной принимать современные пассажирские самолеты", - цитирует пресс-служба министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Он отметил, что компания-победитель подтвердила наличие соответствующего опыта и квалифицированных исполнителей, которые могут обеспечить разработку сложного технического проекта качественно, в соответствии с условиями технического задания на проектирование.

Подписание договора состоится в срок определенный законом Украины "О публичных закупках".

Министерство напомнило, что предыдущие два тендера на разработку проекта не состоялись из-за некачественных и не в полном объеме подготовленных участниками закупки тендерных предложений.

ООО "Институт Укрдорпроект" - специализированный институт по проектированию дорог, мостов и аэродромных комплексов.

Среди выполненных проектов компании: разработка экспертных предложений по реконструкции аэродрома КП "Аэропорт Винница"; корректировка проекта реконструкции Международного аэропорта "Одесса"; реконструкция аэродрома аэропорта Дашогуз; новый аэропортовый комплекс в пригороде г. Туркменабад; рабочая документация для реконструкции аэродромного комплекса КП "Международный аэропорт "Одесса"; разработка предложений по реконструкции аэропорта ОКП "Аэропорт Суми".

Как сообщалось, в конце января 2020 года в системе электронных госзакупок ProZorro появилась информация о том, что ООО "Прогресстех-Украина" выиграло тендер на услугу проектирования новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) Международного аэропорта "Днепропетровск", предложив цену в 12,997 млн грн при ожидаемой стоимости 26,514 млн грн (с НДС).

Всего участие в аукционе принимали четыре компании: "Прогресстех-Украина", "Альтис-Констракшн", "Институт Укрдорпроект" и ГП "Пивденьдипрондиавиапром".

По данным госреестра физических и юрлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром компании "Прогресстех-Украина" является академик военных наук России Владимир Кульчицкий - заслуженный работник транспорта Российской Федерации, основатель и председатель совета директоров Группы компаний "Прогресстех" - известной инженерно-сервисной структурой в отрасли авиастроения и технологий аэропортов с головным офисом в Москве.

В конце декабря 2019 года Кабинет министров Украины отказался от финансирования проектирования и строительства аэропорта "Приднепровье" в пользу проектирования и строительства аэропорта "Днепропетровск" (оба – Днепропетровская обл.).

Над проектом аэропорта параллельно будут работать облгосадминистрация и частный инвестор. За госсредства построят взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,2 км, оснащенную современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием. Новый международный терминал и VIP-терминал в едином комплексе будет строить украинская промышленно-финансовая группа DCH. Планируется, что он будет иметь высокую пропускную способность – до 1 тыс. чел./час.

Общая стоимость проекта – 4,8 млрд грн.

Международный аэропорт "Днепропетровск" функционирует с 1943 года, самостоятельным предприятием стал только в 2011 году. Расположен в 5 км к юго-востоку от Днепра. В настоящее время длина взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта составляет 2,841 тыс. м.