Экономика

19:35 06.02.2020

Бизнес планирует рост в 2020 году, но сомневается в правильности политики реформ - опрос ACC

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Бизнес планирует рост в 2020 году, но сомневается в правильности политики реформ - опрос ACC

Большинство представителей компаний-членов Американской торговой палаты, присутствующих на ежегодной встрече бизнес-ассоциации, рассчитывают на рост бизнеса в 2020 году, однако половина опрошенных сомневается в правильности политики реформ, показал опрос участников встречи.

Согласно результатам опроса, 85% или 163 участника встречи рассчитывают на рост в этом году, тогда как 14% или 26 участников опроса прогнозируют, что ситуация не изменится и 3 участника или 2% ожидают сокращения.

В то же время относительно правильности политики реформ мнения зала разделись: 53% или 80 участников считают выбранный путь верным, а 57% или 71 представитель компаний-членов не согласны с этим.

В то же время 78% или 92 участника опроса отметили, что планируют повысить зарплаты сотрудникам в 2020 году.

Теги: #асс #опрос #бизнес
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