Украина может выйти из отопительного сезона с запасами угля на складах в 3 млн тонн – Оржель

Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) по окончанию отопительного сезона могут составить около 3 млн тонн, сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Мы выходим из отопительного сезона с 3 млн тонн угля на складах. Он не отработан. Сейчас период, когда идет максимальная нагрузка на энергосистему, но 3 млн тонн у нас остается на складах. Это и пожароопасно, и мы реально отрабатываем и оплачиваем авансом за уголь, но мы его не отрабатываем на станциях", – сказал он во время совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским посещения шахты "Межиричанская" (город Червоноград, Львовской обл.) в четверг.

Согласно обнародованным Министерством энергетики и защиты окружающей среды данным, по состоянию на 6 февраля запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ составляют 2 млн 711 тыс. тонн.

Как сообщалось, из отопительного сезона 2018/2019 Украины вышла с запасами угля на складах ТЭС и ТЭЦ в 1 млн 714,4 тыс. тонн.