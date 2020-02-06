Экономика

17:04 06.02.2020

Украина может выйти из отопительного сезона с запасами угля на складах в 3 млн тонн – Оржель

1 мин читать
Украина может выйти из отопительного сезона с запасами угля на складах в 3 млн тонн – Оржель

Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) по окончанию отопительного сезона могут составить около 3 млн тонн, сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Мы выходим из отопительного сезона с 3 млн тонн угля на складах. Он не отработан. Сейчас период, когда идет максимальная нагрузка на энергосистему, но 3 млн тонн у нас остается на складах. Это и пожароопасно, и мы реально отрабатываем и оплачиваем авансом за уголь, но мы его не отрабатываем на станциях", – сказал он во время совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским посещения шахты "Межиричанская" (город Червоноград, Львовской обл.) в четверг.

Согласно обнародованным Министерством энергетики и защиты окружающей среды данным, по состоянию на 6 февраля запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ составляют 2 млн 711 тыс. тонн.

Как сообщалось, из отопительного сезона 2018/2019 Украины вышла с запасами угля на складах ТЭС и ТЭЦ в 1 млн 714,4 тыс. тонн.

Теги: #оржель #запасы_угля #уголь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:24 04.02.2020
Правительство и НКРЭКУ ищут варианты организации платы за распределение газа для потребителей с нулевыми объемами

Правительство и НКРЭКУ ищут варианты организации платы за распределение газа для потребителей с нулевыми объемами

14:52 29.01.2020
Конечная цена газа для населения и ТКЭ в январе составит 6-7 грн/куб. м – глава Минэкоэнерго

Конечная цена газа для населения и ТКЭ в январе составит 6-7 грн/куб. м – глава Минэкоэнерго

14:24 29.01.2020
Украина выйдет из отопительного сезона с избыточными запасами газа

Украина выйдет из отопительного сезона с избыточными запасами газа

14:28 21.01.2020
Оржель настаивает на целесообразности объединения энергетического и экологического министерств

Оржель настаивает на целесообразности объединения энергетического и экологического министерств

10:30 31.12.2019
Министр Оржель: Украина будет получать за транзит в течение следующих пяти лет ориентировочно $2-3 млрд ежегодно

Министр Оржель: Украина будет получать за транзит в течение следующих пяти лет ориентировочно $2-3 млрд ежегодно

10:06 26.12.2019
Падение спроса на энергоносители и сталь оказывает давление на цены на уголь - эксперты

Падение спроса на энергоносители и сталь оказывает давление на цены на уголь - эксперты

17:00 24.12.2019
Доход Украины от транзита газа за 5 лет составит $15 млрд

Доход Украины от транзита газа за 5 лет составит $15 млрд

13:24 21.12.2019
Обязательств прямой закупки газа "Нафтогазом" у "Газпрома" в пакете нет, закупки будут обсуждаться на базе цены хаба NCG

Обязательств прямой закупки газа "Нафтогазом" у "Газпрома" в пакете нет, закупки будут обсуждаться на базе цены хаба NCG

12:59 21.12.2019
Стороны понимают необходимость повышения тарифа на транзит, его определит регулятор – глава Минэкоэнерго

Стороны понимают необходимость повышения тарифа на транзит, его определит регулятор – глава Минэкоэнерго

12:55 21.12.2019
Нафтогаз и Газпром отзовут новые встречные иски из арбитража – глава Минэкоэнерго

Нафтогаз и Газпром отзовут новые встречные иски из арбитража – глава Минэкоэнерго

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Deutsche Bahn с 2021г будет оказывать поддержку "Укрзализныце" в управлении грузовыми, пассажирскими перевозками и инфраструктурой - Гончарук

"Укрзализныця" и Deutsche Bahn подписали меморандум о возможном стратегическом партнерстве

Кабмин назначил временным и. о. главы "Укрзализныци" члена правления компании Желька Марчека

Нардепы экономического комитета Рады выступили за создание в Минпромполитики

"Укртрансгаз" обратился к СНБО из-за ареста счетов и имущества компании

ПОСЛЕДНЕЕ

Тарифы на водоснабжение и водоотведение в Украине вырастут в среднем на 20%

Philip Morris в 2019г сократил отгрузку продукции в Украине на 3% при снижении рынка на 12%

Курс гривни на межбанке в четверг укрепился до 24,58 грн/$1

Доля социальных медиа и мессенджеров на рынке интернет-рекламы в 2019г выросла до 45,5% - ИнАУ

ФГИ в сотрудничестве с Всемирным банком намерен реформировать систему оценочной деятельности

Госгеокадастр запустил функцию, позволяющую сократить уровень отказов при регистрации земучастков

"Укрпошта" запустила услугу снятия наличных через POS-терминалы в н.п. с населением более 2 тыс. жителей

Земельная реформа начнет оказывать влияние на экономический рост только к 2022г – гендиректор агрохолдинга ИМК

НБУ в 2019 г. направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 35 банков и двух небанковских финучреждений

Райффайзен Банк Аваль готов присоединиться к программе доступных кредитов при наличии договора с правительством

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА