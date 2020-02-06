Экономика

14:17 06.02.2020

ФГИ в сотрудничестве с Всемирным банком намерен реформировать систему оценочной деятельности

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ФГИ в сотрудничестве с Всемирным банком намерен реформировать систему оценочной деятельности

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины заключил меморандум со Всемирным банком для реформирования системы оценочной деятельности в Украине, сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.

"Мы с Всемирным банком подписали меморандум, договорились, что мы перезагружаем всю систему оценочной деятельности в Украине. Всемирный банк привез нам экспертов, которые внедряли реформы оценочной деятельности во всем мире и мы берем из этого опыта лучшие модели", – сообщил глава Фонда в ходе пресс-конференции в четверг.

По его словам, ФГИ разработает соответствующий законопроект, который будет утверждать международные стандарты оценочной деятельности.

"Мы введем справедливую оценку. Это позволит каждому украинцу получить справедливую оценку и недвижимости, и бизнеса. Оценка бизнеса это абсолютно необходимая вещь", – констатировал Сенниченко.

Он также напомнил о запуске бесплатного Сервиса внесения информации в Единую базу отчетов об оценке, отметив, что в начале следующей недели проблемы в работе ресурса будут решены.

"У нас был только месяц. В абсолютно рекордное время с коллегами, волонтерами, с ProZorro мы сделали этот интерфейс, новый бесплатный электронный кабинет. Сейчас он уже запущен, некоторые ошибки еще исправляются, но он уже работает, и с каждым днем становится лучше", – прокомментировал Сенниченко.

Как сообщалось, ФГИ запустил 3 февраля бесплатный Сервис внесения информации в Единую базу отчетов об оценке, однако нотариусы и оценщики заявляют о сбоях в работе ресурса.

31 января ФГИ отключил четыре авторизованные электронные площадки от Единой базы данных отчетов об оценке, а также изъял их из процедуры регистрации и проверки информации отчетов об оценке объектов недвижимости.

"Вся информация, содержащаяся на этих авторизованных площадках, находится в процессе передачи в ФГИ в соответствии с требованиями Порядка ведения Единой базы данных отчетов об оценке. Отчеты об оценке будут храниться в Единой базе в электронной форме", – сообщила пресс-служба Фонда.

Как сообщалось, в декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации схем в сфере оценки недвижимости (законопроект 2047-д), предусматривающий упрощенный метод оценки и бесплатный доступ к базе для проверки или внесении данных об оценке недвижимости.

Теги: #фги #всемирный_банк #сенниченко #оценщики
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