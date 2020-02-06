Экономика

11:47 06.02.2020

Земельная реформа начнет оказывать влияние на экономический рост только к 2022г – гендиректор агрохолдинга ИМК

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Земельная реформа начнет оказывать влияние на экономический рост только к 2022г – гендиректор агрохолдинга ИМК

Земельная реформа в Украине продлится около семи-восьми лет, в первые два года она не окажет влияния на рост экономики страны, полагает генеральный директор агрохолдинга ИМК Алекс Лисситса.

"На самом деле земельная реформа сейчас не закончится… Мы открываем новый этап, и он продлится семь-восемь лет как минимум. Все начнут по чуть-чуть скупать землю, формировать массив полей, но это все равно очень длинный процесс“, - сказал Лисситса в ходе ежегодной общей встречи Европейской бизнес ассоциации EBA Global Outlook: Boosting Investments в четверг.

Согласно озвученному главой и основателем инвестиционной компании "Драгон Капитал" Томашем Фиала прогнозу, открытие рынка земли в 2020 году увеличит экономический рост Украины на 0,4% ВВП и на 0,7% ВВП в 2021-м.

Однако Лиссица с такими предположениями не согласился. По его мнению, земельная реформа повлияет на рост экономики только в 2022-2023 гг.

“Ну, возможно в 2022-2023 гг. повлияет, но не раньше. В этом году - однозначно нет: три месяца рынка - октябрь, ноябрь, декабрь, в этот период не произойдет абсолютно ничего. Все будут ожидать, естественно, высокой цены. В среднем пайщики в разных регионах страны ожидают цену такую же за земельный пай, которая бы равнялась стоимости квартиры в областном центре, что изначально априори невозможно. Поэтому транзакции на рынке будут в приделах 5%, что на рынке не отразится”, - пояснил Лисситса.

Теги: #имк #рынок_земли #лисситса #мнение
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