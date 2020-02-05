Экономика

18:17 05.02.2020

Зеленский указал на важность решения проблемы нелегальных НПЗ, СБУ ведет работу по 10 таким заводам

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Зеленский указал на важность решения проблемы нелегальных НПЗ, СБУ ведет работу по 10 таким заводам

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает важность решения проблемы нелегальных нефтеперерабатывающих заводов в стране.

"Последние примеры, которые я видел, это нелегальные НПЗ в Ривном и Кривом Роге. Поэтому я хотел бы попросить правоохранителей, чтобы они обратили внимание на все незаконные НПЗ, - сказал он на совещании с представителями компаний-участниц топливного рынка и АЗС в среду, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский предложил предоставить возможность владельцам нелегальных НПЗ узаконить свой бизнес. "Чтобы было не так, как раньше, - в масках забежали и закрыли все. А предупредить людей, чтобы согласно законодательству все оформляли, чтобы все было по закону. И пусть тогда работают. Страна должна получать налоги с легального бизнеса", - подчеркнул он.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что Кабинет министров приобщило участников топливного рынка к борьбе с его теневым сегментом. "Это действительно уменьшает давление на "белый бизнес", - сказал он.

По мнению главы правительства, устранение заговоров и неконкурентных действий на рынке будет способствовать снижению стоимости горючего для населения.

В свою очередь глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что СБУ ведет работу по 10 НПЗ, которые работают незаконно.

По его словам, большинство НПЗ формально работает по закону, поскольку они оформляют документацию на производство смесей, а не бензина или дизельного топлива, и таким образом уклоняются от уплаты акцизного сбора.

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив также подчеркнула важность решения проблемы незаконных подключений к нефтепроводам. "Решение проблемы незаконных "врезок" в нефтепроводы поможет предотвратить распространение нелегально произведенных нефтепродуктов", - акцентировала она.

Теги: #нпз #зеленский #правоохранители #незаконные
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