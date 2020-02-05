Экономика

17:36 05.02.2020

Deutsche Bahn с 2021г будет оказывать поддержку "Укрзализныце" в управлении грузовыми, пассажирскими перевозками и инфраструктурой - Гончарук

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Deutsche Bahn с 2021г будет оказывать поддержку "Укрзализныце" в управлении грузовыми, пассажирскими перевозками и инфраструктурой - Гончарук

Национальный оператор железных дорог Германии Deutsche Bahn AG с 1 января 2021 года будет оказывать поддержку в управлении АО "Укрзализныця" (УЗ) в сфере грузовых, пассажирских перевозок, инфраструктуры и предоставления услуг и технического обслуживания, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Первоочередной задачей будет изучение состояния "Укрзализныци" и создание Дорожной карты изменений. Следующий шаг - с 1 января 2021 года Deutsche Bahn будет оказывать поддержку в управлении УЗ в сфере грузовых, пассажирских перевозок, инфраструктуры, предоставления услуг и технического обслуживания", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Гончарука, партнерство компаний также стимулирует запуск новых маршрутов и будет способствовать более тесной интеграции транспортных систем.

"В приоритете нашего правительства - повышение эффективности управления "Укрзализныцей" и обеспечение перехода к европейской модели рынка железнодорожных перевозок", - подчеркнул премьер.

При этом он напомнил, что сотрудничество компаний не предполагает продажу или аренду такого стратегически важного государственного объекта, как "Укрзализныця".

Как сообщалось, "Укрзализныця", национальный оператор железных дорог Германии Deutsche Bahn AG и компания DB Engineering & Consulting GmbH подписали меморандум о взаимопонимании относительно стратегического партнерства по развитию УЗ.

Теги: #укрзализныця #гончарук #deutsche_bahn
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