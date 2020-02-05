"Укрзализныця" и Deutsche Bahn подписали меморандум о возможном стратегическом партнерстве

АО "Укрзализныця" (УЗ), национальный оператор железных дорог Германии Deutsche Bahn AG и компания DB Engineering & Consulting GmbH подписали меморандум о взаимопонимании относительно стратегического партнерства по развитию УЗ.

Подписание документа состоялось в среду в Киеве при участии премьер-министра Украины Алексея Гончарука и члена правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn AG Рональда Пофалла, передает корреспондент "Интерфакс-Украина"

"Мы подчеркнули, что в рамках нашего сотрудничества речь будет идти, в первую очередь, о консалтинге... И мы уверены в том, что наше сотрудничество будет успешным", - отметил Пофалл во время подписания.

Согласно тексту меморандума, "стороны договорились изучить и разработать концепцию и план с целью предоставления DB E&C возможности для получения УЗ необходимой управленческой и/или технической поддержки (кроме вопросов, касающихся перевозок военного назначения)".

В меморандуме подчеркивается, что он не содержит окончательных условий и всех вопросов, по которым между компаниями с целью стратегического сотрудничества должно быть достигнуто согласие.

При этом, согласно документу, ни одна из сторон не несет ответственности за любые прямые, опосредованные или следственные убытки (утрату прибыли, невозможность использования или утрату бизнес-возможностей).

Меморандум заключен сроком на три года. Ориентировочный срок стратегического сотрудничества - до десяти лет.

"На первом этапе речь идет о сотрудничестве в консультационном параграфе. Но надеемся, что со временем мы придем к более глубоким формам сотрудничества... Я надеюсь, что это станет следующим шагом к построению надежного сотрудничества между "Укрзализныцей" и Deutsche Bahn", - заявил Гончарук.

В свою очередь представитель Deutsche Bahn отметил, что немецкая компания прошла путь приватизации, что позволило ей стать успешным перевозчиком.

"Мы подчеркнули, что в рамках нашего сотрудничества речь будет идти в первую очередь о консалтинге.... Мы уверены, что это сотрудничество откроет новые перспективы как для вас, так и для нас, а также в том, что наше сотрудничество будет успешным",- отметил Поффала.

Со стороны "Укрзализныци" меморандум подписали члены правления Желько Марчек и Ремигуш Пашкевич, со стороны Deutsche Bahn - Рональд Поффала, со стороны подразделения Deutsche Bahn компании DB Engineering & Consulting GmbH - ее гендиректор Нико Георг Варбанофф.

Комментируя, в чем разница между меморандумом, подписанным в Давосе, и нынешним, министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что сегодняшний документ подразумевает более конкретные варианты взаимодействия между компаниями.

"То был более абстрактный меморандум о намерениях, а это - меморандум о взаимопонимании, подразумевающий более конкретные вещи", - отметил он.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины и Deutsche Bahn AG в швейцарском Давосе 22 января подписали меморандум о взаимопонимании для дальнейшего сотрудничества в транспортной отрасли и развития АО "Укрзализныця". Как подчеркнул премьер-министр Гончарук, меморандум "не о приватизации, и не о концессии, но о стратегическом партнерстве". Он также сказал, что стране необходима такая помощь для улучшения ситуации на железной дороге и реализации ее логистического потенциала.