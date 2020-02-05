Экономика

15:48 05.02.2020

"Укрзализныця" и Deutsche Bahn подписали меморандум о возможном стратегическом партнерстве

3 мин читать
"Укрзализныця" и Deutsche Bahn подписали меморандум о возможном стратегическом партнерстве

АО "Укрзализныця" (УЗ), национальный оператор железных дорог Германии Deutsche Bahn AG и компания DB Engineering & Consulting GmbH подписали меморандум о взаимопонимании относительно стратегического партнерства по развитию УЗ.

Подписание документа состоялось в среду в Киеве при участии премьер-министра Украины Алексея Гончарука и члена правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn AG Рональда Пофалла, передает корреспондент "Интерфакс-Украина"

"Мы подчеркнули, что в рамках нашего сотрудничества речь будет идти, в первую очередь, о консалтинге... И мы уверены в том, что наше сотрудничество будет успешным", - отметил Пофалл во время подписания.

Согласно тексту меморандума, "стороны договорились изучить и разработать концепцию и план с целью предоставления DB E&C возможности для получения УЗ необходимой управленческой и/или технической поддержки (кроме вопросов, касающихся перевозок военного назначения)".

В меморандуме подчеркивается, что он не содержит окончательных условий и всех вопросов, по которым между компаниями с целью стратегического сотрудничества должно быть достигнуто согласие.

При этом, согласно документу, ни одна из сторон не несет ответственности за любые прямые, опосредованные или следственные убытки (утрату прибыли, невозможность использования или утрату бизнес-возможностей).

Меморандум заключен сроком на три года. Ориентировочный срок стратегического сотрудничества - до десяти лет.

"На первом этапе речь идет о сотрудничестве в консультационном параграфе. Но надеемся, что со временем мы придем к более глубоким формам сотрудничества... Я надеюсь, что это станет следующим шагом к построению надежного сотрудничества между "Укрзализныцей" и Deutsche Bahn", - заявил Гончарук.

В свою очередь представитель Deutsche Bahn отметил, что немецкая компания прошла путь приватизации, что позволило ей стать успешным перевозчиком.

"Мы подчеркнули, что в рамках нашего сотрудничества речь будет идти в первую очередь о консалтинге.... Мы уверены, что это сотрудничество откроет новые перспективы как для вас, так и для нас, а также в том, что наше сотрудничество будет успешным",- отметил Поффала.

Со стороны "Укрзализныци" меморандум подписали члены правления Желько Марчек и Ремигуш Пашкевич, со стороны Deutsche Bahn - Рональд Поффала, со стороны подразделения Deutsche Bahn компании DB Engineering & Consulting GmbH - ее гендиректор Нико Георг Варбанофф.

Комментируя, в чем разница между меморандумом, подписанным в Давосе, и нынешним, министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что сегодняшний документ подразумевает более конкретные варианты взаимодействия между компаниями.

"То был более абстрактный меморандум о намерениях, а это - меморандум о взаимопонимании, подразумевающий более конкретные вещи", - отметил он.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины и Deutsche Bahn AG в швейцарском Давосе 22 января подписали меморандум о взаимопонимании для дальнейшего сотрудничества в транспортной отрасли и развития АО "Укрзализныця". Как подчеркнул премьер-министр Гончарук, меморандум "не о приватизации, и не о концессии, но о стратегическом партнерстве". Он также сказал, что стране необходима такая помощь для улучшения ситуации на железной дороге и реализации ее логистического потенциала.

Теги: #deutsche_bahn #укрзализныця #желдорога #меморандум
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:30 05.02.2020
Кабмин назначил временным и. о. главы "Укрзализныци" члена правления компании Желька Марчека

Кабмин назначил временным и. о. главы "Укрзализныци" члена правления компании Желька Марчека

17:21 03.02.2020
Кабмин уволил главу "Укрзализныци" Кравцова без перевода на другую должность

Кабмин уволил главу "Укрзализныци" Кравцова без перевода на другую должность

13:25 03.02.2020
"Укрзализныця" ввела "пилот" по курьерской доставке ручной клади в/из поезда в 4 городах

"Укрзализныця" ввела "пилот" по курьерской доставке ручной клади в/из поезда в 4 городах

16:52 31.01.2020
Строительство евроколеи от Львова до госграницы с ЕС может обеспечить перевозку более 600 тыс. пассажиров ежегодно – инвестиционный атлас

Строительство евроколеи от Львова до госграницы с ЕС может обеспечить перевозку более 600 тыс. пассажиров ежегодно – инвестиционный атлас

17:38 29.01.2020
Экс-главе "Укрзализныци" выплатят компенсацию за расторжение контракта

Экс-главе "Укрзализныци" выплатят компенсацию за расторжение контракта

14:14 29.01.2020
Кабмин согласовал увольнение главы "Укрзализныци" Кравцова, будет объявлен новый конкурс – Гончарук

Кабмин согласовал увольнение главы "Укрзализныци" Кравцова, будет объявлен новый конкурс – Гончарук

12:35 29.01.2020
"Укрзализныця" хочет отремонтировать двухэтажные поезда Skoda на собственных мощностях

"Укрзализныця" хочет отремонтировать двухэтажные поезда Skoda на собственных мощностях

11:06 29.01.2020
Набсовет "Укрзализныци" согласовал заявление об уходе главы компании с должности, в планах Кравцова – работа в Мининфраструктуры - источник

Набсовет "Укрзализныци" согласовал заявление об уходе главы компании с должности, в планах Кравцова – работа в Мининфраструктуры - источник

18:07 27.01.2020
Медведчук: Эксперименты над "Укрзализныцей" – демонстрация безответственности Кабмина

Медведчук: Эксперименты над "Укрзализныцей" – демонстрация безответственности Кабмина

13:56 27.01.2020
Набсовет "Укрзализныци" рассмотрит увольнение Кравцова в течение нескольких недель - Криклий

Набсовет "Укрзализныци" рассмотрит увольнение Кравцова в течение нескольких недель - Криклий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин назначил временным и. о. главы "Укрзализныци" члена правления компании Желька Марчека

Нардепы экономического комитета Рады выступили за создание в Минпромполитики

"Укртрансгаз" обратился к СНБО из-за ареста счетов и имущества компании

Кабмин решил привязать запрплаты министров и их замов к средней зарплате по Украине – премьер

Украина выиграла апелляцию по обжалованию решения ВТО о запрете экспорта в РФ железнодорожного оборудования

ПОСЛЕДНЕЕ

Безос продал акции Amazon еще на $1,8 млрд

Авиакомпания SkyUpс 29 марта запускает рейсы из Запорожья в Прагу

Энергосообщество ожидает от Украины законодательного обеспечения реальной независимости НКРЭКУ

Сеть Eva планирует в 2020г увеличить продажи чулочно-носочной продукции Viv'en на 45%

Участие в электронных торгах по продаже необработанной древесины трейдеров приведет к удорожанию древесины - ЕБА

Нардепы экономического комитета Рады выступили за создание в Минпромполитики

Кабмин отменил норму о согласовании облсоветами предоставления месторождений полезных ископаемых госзначения

UkraineInvest за последние 2 года привлекла сделок по ВИЭ на $1,15 млрд

"Укртрансгаз" обратился к СНБО из-за ареста счетов и имущества компании

Кабмин предлагает ВР создать Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА