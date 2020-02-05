Энергосообщество ожидает от Украины законодательного обеспечения реальной независимости НКРЭКУ

Правки в закон о Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в конце 2019 года были необходимы для продления работы комиссии и согласованы с Энергосообществом (ЭС), но теперь ЭС ожидает новых законодательных изменений для обеспечения реальной независимости регулятора, сообщил директор секретариата ЭС Януш Копач.

"Этот регулятор действительно не может быть объявлен полностью независимым регулятором. Это был просто безотлагательный вопрос, нам нужно было продлить жизнь регулятора", – пояснил он агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах "Украинского дома" в Давосе, организованного Фондом Пинчука, Horizon Capital и WNISEF.

"Сейчас необходима поправка к Конституции и изменение или адаптация этого закона для по-настоящему независимого регулятора", – отметил Копач (Janez Kopač).

Как сообщалось, в июне 2019 года Конституционный суд Украины признал неконституционными ряд положений закона об НКРЭКУ, разрешил исправить его до 2020 года. Невыполнение решения КС не позволило бы комиссии принимать необходимые решения с 1 января 2020 года. Соответствующие правки Рада приняла 19 декабря.

Согласно им НКРЭКУ является постоянно действующим центральным органом исполнительной власти со специальным статусом и создается Кабинетом министров.

Комиссия представляет собой коллегиальный орган, осуществляющий госрегулирование, мониторинг и контроль деятельности субъектов хозяйствования в сферах энергетики и коммунальных услуг. Закон предусматривает, что члены и руководитель комиссии назначаются распоряжениями правительства (в отличие от предыдущего закона, согласно которому глава и члены комиссии назначаются указами президента) по итогам конкурсного отбора. Конкурсная комиссия создается при Кабмине в составе пяти человек. В комиссию входят три человека по представлению профильного парламентского комитета, по одному - по представлению министерств, отвечающих за энергетику, региональное развитие и ЖКХ.

Назначение членов и главы регулятора по итогам конкурса (исходя из списка представленных комиссией кандидатур) осуществляет Кабмин в срок не позднее пяти дней с момента соответствующего представления конкурсной комиссии. Члены регулятора назначаются сроком на шесть лет. В случае досрочного увольнения члена комиссии новое назначение по итогам конкурса осуществляет Кабмин сроком не менее чем на два года.

В случае неправомочности (отсутствия кворума) регулятора Кабмин вправе назначать необходимое количество членов НКРЭКУ до момента их избрания по итогам конкурса, но на срок не более трех месяцев.

Действующие члены регулятора, назначенные президентом, продолжают осуществлять свои полномочия на протяжении срока, который составляет разницу между шестью годами и сроком их пребывания на должности, но с учетом предусмотренной законом ротации. Ротации подлежат по одному члену Регулятора до 1 июля 2020-2021 годах, а также до 1 июля 2023 года, затем – по два члена НКРЭКУ ежегодно до 1 июля 2024-2025 годов. Законом предусмотрена схема ротации членов Регулятора с поименным списком, которая утверждается президентом Украины.