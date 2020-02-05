Экономика

14:42 05.02.2020

Энергосообщество ожидает от Украины законодательного обеспечения реальной независимости НКРЭКУ

2 мин читать
Энергосообщество ожидает от Украины законодательного обеспечения реальной независимости НКРЭКУ

Правки в закон о Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в конце 2019 года были необходимы для продления работы комиссии и согласованы с Энергосообществом (ЭС), но теперь ЭС ожидает новых законодательных изменений для обеспечения реальной независимости регулятора, сообщил директор секретариата ЭС Януш Копач.

"Этот регулятор действительно не может быть объявлен полностью независимым регулятором. Это был просто безотлагательный вопрос, нам нужно было продлить жизнь регулятора", – пояснил он агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах "Украинского дома" в Давосе, организованного Фондом Пинчука, Horizon Capital и WNISEF.

"Сейчас необходима поправка к Конституции и изменение или адаптация этого закона для по-настоящему независимого регулятора", – отметил Копач (Janez Kopač).

Как сообщалось, в июне 2019 года Конституционный суд Украины признал неконституционными ряд положений закона об НКРЭКУ, разрешил исправить его до 2020 года. Невыполнение решения КС не позволило бы комиссии принимать необходимые решения с 1 января 2020 года. Соответствующие правки Рада приняла 19 декабря.

Согласно им НКРЭКУ является постоянно действующим центральным органом исполнительной власти со специальным статусом и создается Кабинетом министров.

Комиссия представляет собой коллегиальный орган, осуществляющий госрегулирование, мониторинг и контроль деятельности субъектов хозяйствования в сферах энергетики и коммунальных услуг. Закон предусматривает, что члены и руководитель комиссии назначаются распоряжениями правительства (в отличие от предыдущего закона, согласно которому глава и члены комиссии назначаются указами президента) по итогам конкурсного отбора. Конкурсная комиссия создается при Кабмине в составе пяти человек. В комиссию входят три человека по представлению профильного парламентского комитета, по одному - по представлению министерств, отвечающих за энергетику, региональное развитие и ЖКХ.

Назначение членов и главы регулятора по итогам конкурса (исходя из списка представленных комиссией кандидатур) осуществляет Кабмин в срок не позднее пяти дней с момента соответствующего представления конкурсной комиссии. Члены регулятора назначаются сроком на шесть лет. В случае досрочного увольнения члена комиссии новое назначение по итогам конкурса осуществляет Кабмин сроком не менее чем на два года.

В случае неправомочности (отсутствия кворума) регулятора Кабмин вправе назначать необходимое количество членов НКРЭКУ до момента их избрания по итогам конкурса, но на срок не более трех месяцев.

Действующие члены регулятора, назначенные президентом, продолжают осуществлять свои полномочия на протяжении срока, который составляет разницу между шестью годами и сроком их пребывания на должности, но с учетом предусмотренной законом ротации. Ротации подлежат по одному члену Регулятора до 1 июля 2020-2021 годах, а также до 1 июля 2023 года, затем – по два члена НКРЭКУ ежегодно до 1 июля 2024-2025 годов. Законом предусмотрена схема ротации членов Регулятора с поименным списком, которая утверждается президентом Украины.

Теги: #копач #закон #нкрэку #энергосообщество
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:58 31.01.2020
НКРЭКУ заявляет о возможных манипуляциях на РСВ, рассматривает возможность осуществления проверок

НКРЭКУ заявляет о возможных манипуляциях на РСВ, рассматривает возможность осуществления проверок

18:50 30.01.2020
Энергосообщество рекомендует НКРЭКУ воздержаться от введения платы за передачу для экспортеров э/э и обратиться в секретариат ЭС

Энергосообщество рекомендует НКРЭКУ воздержаться от введения платы за передачу для экспортеров э/э и обратиться в секретариат ЭС

12:11 29.01.2020
Кабмин новой газовой формулой подтвердил справедливость формулы "Роттердам+" – экс-глава НКРЭКУ Вовк

Кабмин новой газовой формулой подтвердил справедливость формулы "Роттердам+" – экс-глава НКРЭКУ Вовк

17:45 24.01.2020
Нерешенные вопросы газового рынка в Украине не столь критичны по сравнению с проблемами реформы рынка э/э – глава Секретариата ЭС

Нерешенные вопросы газового рынка в Украине не столь критичны по сравнению с проблемами реформы рынка э/э – глава Секретариата ЭС

16:43 22.01.2020
Закон о рынке земли может быть принят в начале февраля - Арахамия

Закон о рынке земли может быть принят в начале февраля - Арахамия

20:14 14.01.2020
Изменения в трудовое законодательство нарушают социальный диалог в Украине – нардеп от ОПЗЖ Лукашев

Изменения в трудовое законодательство нарушают социальный диалог в Украине – нардеп от ОПЗЖ Лукашев

19:30 14.01.2020
Рада приняла закон о сохранении культурных ценностей на оккупированных территориях

Рада приняла закон о сохранении культурных ценностей на оккупированных территориях

10:17 14.01.2020
Зеленский подписал закон о противодействии рейдерству

Зеленский подписал закон о противодействии рейдерству

18:36 13.01.2020
Зеленский подписал закон о реформе высшего образования в Украине

Зеленский подписал закон о реформе высшего образования в Украине

18:07 13.01.2020
Зеленский подписал закон об упрощении процедуры подачи финансовой отчетности политических партий

Зеленский подписал закон об упрощении процедуры подачи финансовой отчетности политических партий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин назначил временным и. о. главы "Укрзализныци" члена правления компании Желька Марчека

Нардепы экономического комитета Рады выступили за создание в Минпромполитики

"Укртрансгаз" обратился к СНБО из-за ареста счетов и имущества компании

Кабмин решил привязать запрплаты министров и их замов к средней зарплате по Украине – премьер

Украина выиграла апелляцию по обжалованию решения ВТО о запрете экспорта в РФ железнодорожного оборудования

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин назначил временным и. о. главы "Укрзализныци" члена правления компании Желька Марчека

Сеть Eva планирует в 2020г увеличить продажи чулочно-носочной продукции Viv'en на 45%

Участие в электронных торгах по продаже необработанной древесины трейдеров приведет к удорожанию древесины - ЕБА

Нардепы экономического комитета Рады выступили за создание в Минпромполитики

Кабмин отменил норму о согласовании облсоветами предоставления месторождений полезных ископаемых госзначения

UkraineInvest за последние 2 года привлекла сделок по ВИЭ на $1,15 млрд

"Укртрансгаз" обратился к СНБО из-за ареста счетов и имущества компании

Кабмин предлагает ВР создать Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве

Компания Злочевского намерена купить ранее принадлежавшее Cadogan "Газвыдобування"

Кабмин решил привязать запрплаты министров и их замов к средней зарплате по Украине – премьер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА