Сеть Eva планирует в 2020г увеличить продажи чулочно-носочной продукции Viv'en на 45%

Итальянская фабрика ORI Industria SpA (Мантуя), инвестировавшая в приобретение оборудования для выпуска чулочно-носочной продукции (ТМ Viv'en petty) украинского ритейлера "РУШ" (сеть Eva), планирует в 2020 году увеличить ее долю продаж до 30% (с 20% по итогам 2019 года).

"Украинский рынок активно растет и становится для нас более привлекательным. При этом Eva - наш единственный крупный партнер в Украине: на сеть приходится 95% всего экспорта в эту страну. Надеемся увеличить долю Eva в наших объемах производства до 30%", - сказал владелец фабрики Марко Джеревини (Gerevini) журналистам на брифинге на заводе компании.

По данным Eva, продажи продукции ТМ Viv'en petty в 2019 году составили более 3,5 млн ед., или 6% от ее общего товарооборота собственных торговых марок (СТМ). В планы развития ТМ Viv'en petty на 2020 год входит рост продаж на 45% (в штуках), увеличение ее доли в общих продажах СТМ до 7,5%, запуск линейки фэшн-носков и новых колготок, др.

В компании не называют долю продукции ТМ Viv'en на рынке Украины, но утверждают: она является самой большой среди колготок частных брендов.

По словам бренд-менеджера сети Eva Анны Гороховик, в 2010-2011 гг. с украинского рынка начали уходить такие бренды, как Golden Lady, Levante, Omsa и др., что также существенно повлияло на перераспределение этого рынка.

"В 2017-2018 гг. для компании линия магазинов Eva производство ORI Industria SpA дополнительно приобрело 10 автоматических машин для картонного вида упаковки (американский конверт), которые включают в себя процессы от формовки (глажки) колгот до стикеровки уже упакованного товаром конверта. Поэтому мы существенно выросли в обороте и продолжаем стремительное развитие", - сообщила директор департамента СТМ сети EVA Галина Ободец.

Как отметил Джеревини, в настоящее время завод производит около 10 млн пар колготок в год. При этом более 90% продукции уходит на экспорт, а доля сети Eva в этом портфеле ежегодно растет и к концу 2019 года приблизилась к показателю 20% от общих продаж предприятия.

По его словам, ключевым экспортным рынком сбыта для ORI Industria SpA являются страны Восточной Европы, в том числе крупным клиентом является компания Faberlic.

При этом Джеревини добавил, что в настоящее время мощности завода ORI Industria SpA позволяют удвоить объем производства.

"На сегодня ТМ Viv'en petty – это проект, который делается на целом пуле итальянских фабрик. ТМ имеет три линейки: basic line (классическая линия), body sculpture line (корректирующая линия) и fashion . Более 85% ассортимента ТМ Viv'en petty производится на заводе ORI и еще семь фабрик изготавливает направление fashion", - пояснила Гороховик.

ООО "Руш" основано в 2002 году. Имеет 40 собственных торговых марок, которые представлены товарами для дома, парфюмерией, косметикой, бижутерией, средствами личной гигиены, аксессуарами, бельем и детскими товарами.

Компания Nometros Investments Ltd. (Кипр) приобрела 100% ООО "Руш" в 2008 году.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей по состоянию на январь-2020, конечными бенефициарами компании являются украинские бизнесмены Руслан Шостак и Валерий Киптык (по 50%).

Уставный капитал ООО "Руш" составляет 10 млн грн.