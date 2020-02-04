Экономика

23:29 04.02.2020

Правительство выделило 169 млн грн на погашение долгов по заработной плате перед украинскими шахтерами

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Кабинет Министров направил 169 млн грн на погашение задолженностей по заработной плате перед шахтерами по всей Украине, сообщил заместитель главы фракции "Слуга народа" Максим Ткаченко.

"Сегодня состоялась моя с Русланом Горбенко (народный депутат фракции "Слуга народа" – ИФ) встреча в Кабинете Министров. Мы встречались с Оржелем и Гончаруком. Они озвучили информацию, что выделили 169 миллионов гривен на погашение выплат шахтерам. Сегодня Минфин отправил эту сумму и в течении суток угольные объединение должны получить средства и начать выплаты сотрудникам", - сказал Ткаченко в комментарии "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что речь идет о погашении задолженности по выплате заработных плат на угольных объединениях по всей стране.

"Этой суммы, как нам сказали, должно хватить на погашение 80% выплат по заработным платам за декабрь", - добавил нардеп.

Как сообщалось, в декабре 2019 года премьер Алексей Гончарук признал очередное накопление долгов по зарплате, после чего глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщал, что по состоянию на 12 декабря задолженность по зарплате на угледобывающих предприятиях Украины составляет 1,072 млрд грн. 14 декабря президент Владимир Зеленский сообщил о выделении Минфином 1 млрд грн на выплату зарплаты и о полном погашении задолженности перед шахтерами.

Госбюджет Украины на 2020 год предусматривает госфинансирование угольной отрасли на сумму 3,5 млрд грн.

 

Теги: #шахтеры #украина #зарплата #долги
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