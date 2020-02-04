Экономика

16:54 04.02.2020

Рада снизила ставку ренты на добычу янтаря до 5% в 2020г, 8% в 2021-м и 10% с 2022г

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Рада снизила ставку ренты на добычу янтаря до 5% в 2020г, 8% в 2021-м и 10% с 2022г

 Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект 2241 с поправками в Налоговый кодекс о снижении ставки рентной платы на добычу янтаря с 25% до 10% с 2022 года, при этом до конца 2020 года будет действовать временная ставка 5%, а в 2021-м – 8%.

Как передает корреспондент агентства, за соответствующий законопроект проголосовали 290 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

"Комитет на заседании принял решение учесть поданные народными депутатами предложения относительно уменьшения ставки рентной платы на добычу янтаря до 10% и временно установить ставку рентной платы за использование недр для добычи янтаря до 31 декабря 2020 года включительно в размере 5%, до 31 декабря 2021 года включительно – в размере 8%. Таким образом, ставка 10% будет действовать с 1 января 2022 года", – сказал заместитель главы комитета по вопросам финансов, таможенной и налоговой политики Александр Ковальчук, представляя документ с трибуны парламента.

Увеличение рентной платы с 5% до 25% в 2016 году привело к снижению поступлений по этой статье в бюджет, отметил он.

"Поэтому предложенный подход имеет стимулирующий характер для легализации добычи янтаря", – сказал Ковальчук.

Теги: #янтарь #законопроект #рада
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