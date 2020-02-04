Экономика

16:31 04.02.2020

Около 3 тыс. пользователей тестируют программный РРО – налоговая

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Около 3 тыс. пользователей тестируют программный РРО – налоговая

Около 3 тыс. пользователей принимают участие в тестировании приложения программного регистратора расчетных операций (РРО), сообщила Государственная налоговая служба.

"Около 3 тыс. пользователей уже тестируют бесплатный программный РРО. Стартовало тестирование первого релиза "пРРОсто", бесплатного приложения, разработанного Госналоговой службой совместно с BRDO для упрощения расчетных процедур в торговле", – написало ведомство в Facebook.

Желающие могут присоединиться к тестированию приложения и подавать свои предложения замечаний. После отработки предложений и утверждения нормативной базы ведомство выпустит последующие версии приложения, указано в сообщении.

"Программное решение доступно для смартфонов и планшетов с операционными системами Android и iOS, и будут доступны для загрузки на Google Playmarket и App Store без дополнительных запросов", – пояснила Госналоговая

Теги: #тестирование #программа #налоговая_служба #рро
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