Около 3 тыс. пользователей тестируют программный РРО – налоговая

Около 3 тыс. пользователей принимают участие в тестировании приложения программного регистратора расчетных операций (РРО), сообщила Государственная налоговая служба.

"Около 3 тыс. пользователей уже тестируют бесплатный программный РРО. Стартовало тестирование первого релиза "пРРОсто", бесплатного приложения, разработанного Госналоговой службой совместно с BRDO для упрощения расчетных процедур в торговле", – написало ведомство в Facebook.

Желающие могут присоединиться к тестированию приложения и подавать свои предложения замечаний. После отработки предложений и утверждения нормативной базы ведомство выпустит последующие версии приложения, указано в сообщении.

"Программное решение доступно для смартфонов и планшетов с операционными системами Android и iOS, и будут доступны для загрузки на Google Playmarket и App Store без дополнительных запросов", – пояснила Госналоговая