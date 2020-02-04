Экономика

15:50 04.02.2020

Сеть Eva планирует в 2020 г увеличить продажи СТМ минимум на 30%

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Сеть Eva планирует в 2020 г увеличить продажи СТМ минимум на 30%

ООО "РУШ" (Днепр), управляющее сетью из 990 парфюмерно-косметических магазинов Eva в Украине, в 2019 году увеличило долю продаж продукции собственных торговых марок (СТМ) до 31% (по количеству единиц в общих продажах сети), ставит целью в 2020 году рост продаж СТМ на 30%.

"Сейчас мы ориентируемся на прирост СТМ более чем на 30% в продажах. При этом закладывается разный рост каждой категории, поскольку он напрямую зависит от ее этапа развития. На этот год запланировано основное продвижение трех товарных групп – ТМ Viv'en, подгузников Joy и бренда декоративной косметики Glambee. Кроме того, план прироста будет корректироваться в соответствии с открытиями магазинов. Возможно, их будет больше, чем запланировано" - рассказала агентству "Интерфакс-Украина" директор департамента СТМ сети Eva Галина Ободец.

По результатам 2019 года доля СТМ в продажах сети Eva выросла до 31% с 29% годом ранее. В настоящее время в сети представлено 40 собственных торговых марок с 4 тыс. SKU. Продукция импортируется из 17 стран мира, в конце 2019 года начали сотрудничать с Венгрией.

"Наша стратегия – идти к тем рынкам, где есть эксперты в конкретной товарной категории. Например, в Италии мы покупаем чулочно-носочную группу, средства по уходу и окраске волос… При этом с помощью тесного сотрудничества с производителем мы минимизируем риски ошибиться в процессе создания нового проекта СТМ ", - пояснила Ободец.

По ее словам, проектом сети по созданию СТМ в компании занимается отдельный департамент, который включает 70 специалистов.

"Это самый крупный департамент СТМ не только в Украине. Он включает менеджеров товарных категорий, собственный отдел качества, который работает с украинскими и зарубежными исследовательскими лабораториями. Также есть дизайнерский отдел, который разрабатывает промышленный дизайн, логотипы, графики и анимацию. То есть здесь рождается ТМ, которую мы сопровождаем на всех этапах ее жизни, без привлечения внешних ресурсов ", - рассказала Ободец.

Помимо этого, она рассказала о проекте экспорта собственных СТМ, который был запущен в компании в конце 2018 года и начался с Беларуси.

"На сегодняшний день мы экспортируем собственные СТМ в три страны. В прошлом году мы начали экспортировать собственные товары СТМ в две новые страны - Армению, Грузию. На сегодняшний день мы ведем переговоры с новым партнером в Беларуси, ведем переговоры с Молдовой, несколькими странами Африки, Польшей. При этом у нас четкая позиция – товары группы СТМ в Украине продаются исключительно в сети Eva ", - подчеркнула директор департамента СТМ сети Eva.

Как она пояснила, пока объемы экспорта продукции СТМ являются небольшими, так как это, более "имиджевой проект" сети Eva.

"На сегодня мы – единственная сеть, которая экспортирует СТМ. Во-вторых, это для нас рост ценности бренда. В-третьих, конечно это экономическая выгода", - сказала она.

При этом она добавила, что партнерами компании в других странах являются крупнейшие сети, для которых закупка СТМ у сети Eva "оказалась отличным решением, так как им сложно с точки зрения ресурсов разработать свои СТМ".

"Поэтому мы продолжаем вести этот проект, 2020 год принесет нам дополнительные контракты и расширение географии", - резюмировала Ободец.

ООО "Руш" основано в 2002 году. Имеет 40 собственных торговых марок, которые представлены товарами для дома, парфюмерией, косметикой, бижутерией, средствами личной гигиены, аксессуарами, бельем и детскими товарами.

Компания Nometros Investments Ltd. (Кипр) приобрела 100% ООО "Руш" в 2008 году.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей по состоянию на январь-2020, конечными бенефициарами компании являются украинские бизнесмены Руслан Шостак и Валерий Киптык (по 50%).

Уставный капитал ООО "Руш" составляет 10 млн грн

Теги: #ева #eva #продажи
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