Экономика

14:44 03.02.2020

Уже подано 17 тыс. заявок на получение кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

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Уже подано 17 тыс. заявок на получение кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

Предприниматели подали 17 тыс. заявок на получение кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Очень много заявок, 17 тыс. Мы попросили банки, чтобы каждый человек получил обратную связь в течение 10 дней", - сказал он на пресс-брифинге в понедельник.

По словам премьера, средний срок рассмотрения заявок не должен превышать 10 дней, однако в виду значительного количества запросов в первое время он может занять несколько больше времени.

В течение пяти лет сумма выданных кредитов может достичь 30 млрд грн, добавил Гончарук.

Теги: #гончарук #кредит #предприниматель
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