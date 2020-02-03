Уже подано 17 тыс. заявок на получение кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

Предприниматели подали 17 тыс. заявок на получение кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Очень много заявок, 17 тыс. Мы попросили банки, чтобы каждый человек получил обратную связь в течение 10 дней", - сказал он на пресс-брифинге в понедельник.

По словам премьера, средний срок рассмотрения заявок не должен превышать 10 дней, однако в виду значительного количества запросов в первое время он может занять несколько больше времени.

В течение пяти лет сумма выданных кредитов может достичь 30 млрд грн, добавил Гончарук.