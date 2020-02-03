Экономика

13:25 03.02.2020

"Укрзализныця" ввела "пилот" по курьерской доставке ручной клади в/из поезда в 4 городах

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"Укрзализныця" ввела "пилот" по курьерской доставке ручной клади в/из поезда в 4 городах

"Укрзализныця" с понедельника ввела новую услугу по курьерской доставке ручной клади в/из поезда, в том числе от двери, в пилотном режиме в трех поездах, сообщается на сайте ж/д компании.

Пассажирам, в частности, будет предлагаться доставка ручной клади с вокзала до вокзала или адресная - от двери к двери.

"Заказ адресной доставки предусматривает, что курьер сам примет кладь и доставит ее по конечному адресу. Стоимость услуги - 200 грн, если доставка будет осуществляться от вокзала до вокзала, и 350 грн, если от двери к двери", - отмечают в компании.

Так, железнодорожники обработают механизм предоставления услуги на вокзалах "Киев-Пассажирский", "Днепр", "Львов", "Харьков-Пассажирский" и в поездах № 79/80 Днепр - Киев - Днепр, № 92/91 Львов - Киев - Львов, № 63/64 Харьков - Киев - Харьков.

"Пользоваться новыми услугами сможет каждый, но особенно полезными они будут для семей с детьми, для пожилых лиц, путешествующих самостоятельно, а также для лиц с инвалидностью", - прокомментировал запуск новой услуги член правления компании Марчин Целеевский.

Услуга предоставляется по желанию пассажира, имеющего проездной документ и совершающего поездку от станции начального отправления до конечной станции прибытия поезда.

К перевозке принимается ручная кладь весом до 36 кг включительно.

Узнать о месторасположении пунктов приема можно у дежурного по станции. Кроме того, услугу можно заказать по телефону.

Теги: #пилотный_проект #укрзализныця #доставка
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