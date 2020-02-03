Экономика

09:43 03.02.2020

Общий фонд госбюджета в январе-2020 недовыполнен по доходам на 24%

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Общий фонд госбюджета в январе-2020 недовыполнен по доходам на 24%

Доходы общего фонда государственного бюджета Украины в январе 2020 года составили 42,6 млрд грн, что на 13,8 млрд грн, или на 24% меньше плана, сообщило Министерство финансов со ссылкой на оперативные данные Госказначейства о выполнении бюджета.

"Главной причиной недовыполнения доходов стали существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года", – указало ведомство.

Среди них оно назвало возросший курс гривни (средний за январь 24,1 грн/$1 против среднегодового 27 грн/$1 в бюджете), снижение импорта на 2,5% год к году и подешевевший газ.

Минфин уточнил, что доходы общего фонда госбюджета от налогов и сборов (с учетом НДС), администрируемых Госналогслужбой, были на 5,9 млрд грн ниже росписи, в том числе из-за недопоступления 2,2 млрд грн акциза из-за меньшего производства табачных изделий и реализации со складов готовой продукции, с которой акциз уже был уплачен. Помимо этого, ниже росписи на 2,4 млрд грн оказались поступления от рентных платежей, что объясняется сокращением декларирования налоговых обязательств рентной платы за природный газ в связи с снижением его цены, а также невыполнением планового объема внутренней добычи газа.

Помимо этого, поступления от НДС за январь оказались на 2,5 млрд грн ниже плана, так как объем его возмещения был равен 18,0 млрд грн, что выше среднемесячной суммы возмещения 2019 года в 12,7 млрд грн.

Недопоступления от налога на доходы физлиц составили 0,24 млрд грн, говорится в сообщении Минфина.

Согласно ему, доходы общего фонда госбюджета от налогов и сборов, администрируемых Гостаможслужбой, были на 7,9 млрд грн ниже росписи из-за курса гривни и снижения импорта. Более всего упал ввоз нефтепродуктов (бензинов, дизтоплива) – с 248,7 тыс. тонн в январе-2019 до 181,7 тыс. тонн в январе-2020, а также каменного угля – с 1,42 млн тонн в январе-2019 до 0,96 млн тонн в январе-2020, машин и оборудования товарной позиции "8430" – с 3,35 тыс. тонн в январе-2019 до 0,68 тыс. тонн в январе-2020, а также ткани – с 8,49 млн кв. м в январе-2019 до 3045 млн кв. м в январе-2020.

Теги: #госбюджет #минфин
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