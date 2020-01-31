PSA и Total начнут производить аккумуляторы для электромобилей в Европе

Французская PSA Group (выпускает автомобили Peugeot и Citroen, а также DS, Opel и Vauxhall) и производитель аккумуляторов Saft, принадлежащий нефтяной компании Total SA, объявили о проекте по производству аккумуляторов для электромобилей в Европе.

Как сообщается в пресс-релизе Total, реализация проекта потребует инвестиций в размере примерно 5 млрд до 2030 года.

"Аккумуляторы (для электромобилей - ИФ) сейчас полностью производятся в Азии... На них будет приходится 30-40% стоимости автомобилей в будущем", - заявил французский президент Эммануэль Макрон в четверг во время своего визита на завод Saft во французской коммуне Нерсак.

Он отметил, что Европа может "оказаться в ситуации зависимости от азиатских производителей, которые смогут поднимать цены по своему желанию".

На первом этапе PSA и Saft инвестируют 200 млн евро ($220 млн) в строительство пилотного завода в Нерсаке. Предприятие будет располагаться на территории завода по производству аккумуляторов Saft. Открытие нового завода запланировано на середину 2021 года.

Впоследствии компании примут решение о строительстве еще двух заводов - во Франции и в Германии. Общая мощность новым предприятий составит 48 ГВт. На них будет производится 1 млн аккумуляторов в год, что составит примерно 10-15% европейского рынка.

В декабре прошлого года Европейская комиссия (ЕК) одобрила планы семи государств выделить в общей сложности 3,2 млрд евро на субсидии для проектов общего интереса (Important Projects of Common European Interest, IPCEI) по производству элементов аккумуляторных батарей для электромобилей. Проект PSA и Saft может получить государственную помощь в размере около 1,3 млрд евро.

PSA и Saft создадут совместное предприятие Automotive Cell Company (ACC). На пилотном этапе компаниям будет принадлежать по 50% в СП. После запуска полномасштабного производства доля Saft сократится до 33%.