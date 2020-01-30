Экономика

18:50 30.01.2020

Энергосообщество рекомендует НКРЭКУ воздержаться от введения платы за передачу для экспортеров э/э и обратиться в секретариат ЭС

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Энергосообщество рекомендует НКРЭКУ воздержаться от введения платы за передачу для экспортеров э/э и обратиться в секретариат ЭС

Секретариат Энергетического сообщества (ЭС) рекомендует Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не утверждать изменения в Кодекс системы передачи, предполагающие распространение тарифа на передачу для экспортеров электроэнергии, говорится в письме директора секретариата ЭС Януша Копача (Janez Kopač), с копией которого ознакомилось агентство "Интерфакс-Украина" в четверг.

"Во избежание нарушения договора об Энергетическом сообществе мы настоятельно рекомендуем НКРЭКУ не принимать проект изменений в Кодекс системы передачи в предложенной редакции, а разработать совместимую (с Договором ЭС – ИФ) тарифную схему с поддержкой Секретариата ЭС", – говорится в письме, адресованном главам НКРЭКУ Валерию Тарасюку и Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрию Терентьеву.

В нем отмечается, что плата за передачу (transmission tariff) для экспортеров электроэнергии (трейдеров, поставщиков и производителей) на экспортные объемы противоречит европейскому законодательству. В частности, речь идет о ст. 41 Договора об Энергетическом сообществе и решении Европейского суда от 6 декабря 2018 года по делу №C-305/17 FENS, который назвал нарушением введение Словакией подобного тарифа на передачу для экспортеров.

Согласно проекту изменений в Кодекс системы передачи, подготовленному НКРЭКУ, предполагается распространение платы Оператору системы передачи, функцию которого исполняет НЭК "Укрэнерго", на экспортеров электроэнергии.

Рассмотрение этого вопроса было включено в повестку дня заседания АМКУ в четверг, однако результаты его рассмотрения пока не известны.

НКРЭКУ начала рассмотрение этого вопроса на заседании 28 января, планирует продолжить его в пятницу, 31 января.

Теги: #эс #нкрэку
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