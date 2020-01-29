Экс-главе "Укрзализныци" выплатят компенсацию за расторжение контракта

Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" 28 января решил уволить главу правления Евгения Кравцова досрочно с выплатой компенсации, позднее на заседании в среду Кабинет Министров согласовал его увольнение, об этом на своей странице в Facebook написал сам экс-глава "Укрзализныци".

"Если говорить моим любимым юридическим языком: вчера было принято решение досрочного расторжения контракта со стороны работодателя с соответствующей денежной компенсацией руководителю. Она не маленькая, скажу сразу. Но это - решение акционера. Со своей стороны, я был готов продолжить работу в транспортном секторе без денежных выплат по контракту", - сообщил он.

Он также отметил, что несколько последних месяцев наблюдательный совет "Укрзализныци" рассматривал отчет его работы в компании, и результат устроил все стороны.

"Почти все KPI выполнены (досрочно и прогнозируемо), в 2019-м было несколько исторических рекордов: финансовых и в перевозках, реализованы масштабные инфраструктурные проекты, ну и будущее IPO как лакмусовая бумага успешных реформ. Таким образом, формальных оснований для увольнения у членов наблюдательного совета не нашлось", - подчеркнул Кравцов.

Он также заявил, что "Укрзализныця" сейчас переживает один из своих лучших периодов практически по всем показателям.

Как сообщалось, Кабмин согласовал увольнение главы "Укрзализныци" Кравцова и планирует объявить новый конкурс на эту должность.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к управляющему органу, набсовет "Укрзализныци" рассматривал два варианта решения: перевод на работу в Мининфраструктуры (по заявлению Кравцова) и расторжение контракта по инициативе набсовета.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий 27 января заявил, что набсовет компании рассмотрит вопрос увольнения Кравцова "в ближайшее время", проведя серию заседаний по этому вопросу.

В то же время Криклий сообщил, что ему пока не известны желающие занять пост главы "Укрзализныци". "Кандидаты на эту должность пока не известны", - сказал он.