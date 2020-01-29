Экономика

17:38 29.01.2020

Экс-главе "Укрзализныци" выплатят компенсацию за расторжение контракта

2 мин читать
Экс-главе "Укрзализныци" выплатят компенсацию за расторжение контракта

Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" 28 января решил уволить главу правления Евгения Кравцова досрочно с выплатой компенсации, позднее на заседании в среду Кабинет Министров согласовал его увольнение, об этом на своей странице в Facebook написал сам экс-глава "Укрзализныци".

"Если говорить моим любимым юридическим языком: вчера было принято решение досрочного расторжения контракта со стороны работодателя с соответствующей денежной компенсацией руководителю. Она не маленькая, скажу сразу. Но это - решение акционера. Со своей стороны, я был готов продолжить работу в транспортном секторе без денежных выплат по контракту", - сообщил он.

Он также отметил, что несколько последних месяцев наблюдательный совет "Укрзализныци" рассматривал отчет его работы в компании, и результат устроил все стороны.

"Почти все KPI выполнены (досрочно и прогнозируемо), в 2019-м было несколько исторических рекордов: финансовых и в перевозках, реализованы масштабные инфраструктурные проекты, ну и будущее IPO как лакмусовая бумага успешных реформ. Таким образом, формальных оснований для увольнения у членов наблюдательного совета не нашлось", - подчеркнул Кравцов.

Он также заявил, что "Укрзализныця" сейчас переживает один из своих лучших периодов практически по всем показателям.

Как сообщалось, Кабмин согласовал увольнение главы "Укрзализныци" Кравцова и планирует объявить новый конкурс на эту должность.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к управляющему органу, набсовет "Укрзализныци" рассматривал два варианта решения: перевод на работу в Мининфраструктуры (по заявлению Кравцова) и расторжение контракта по инициативе набсовета.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий 27 января заявил, что набсовет компании рассмотрит вопрос увольнения Кравцова "в ближайшее время", проведя серию заседаний по этому вопросу.

В то же время Криклий сообщил, что ему пока не известны желающие занять пост главы "Укрзализныци". "Кандидаты на эту должность пока не известны", - сказал он.

Теги: #кравцов #укрзализныця #компенсация #увольнение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:14 29.01.2020
Кабмин согласовал увольнение главы "Укрзализныци" Кравцова, будет объявлен новый конкурс – Гончарук

Кабмин согласовал увольнение главы "Укрзализныци" Кравцова, будет объявлен новый конкурс – Гончарук

12:35 29.01.2020
"Укрзализныця" хочет отремонтировать двухэтажные поезда Skoda на собственных мощностях

"Укрзализныця" хочет отремонтировать двухэтажные поезда Skoda на собственных мощностях

11:06 29.01.2020
Набсовет "Укрзализныци" согласовал заявление об уходе главы компании с должности, в планах Кравцова – работа в Мининфраструктуры - источник

Набсовет "Укрзализныци" согласовал заявление об уходе главы компании с должности, в планах Кравцова – работа в Мининфраструктуры - источник

18:07 27.01.2020
Медведчук: Эксперименты над "Укрзализныцей" – демонстрация безответственности Кабмина

Медведчук: Эксперименты над "Укрзализныцей" – демонстрация безответственности Кабмина

13:56 27.01.2020
Набсовет "Укрзализныци" рассмотрит увольнение Кравцова в течение нескольких недель - Криклий

Набсовет "Укрзализныци" рассмотрит увольнение Кравцова в течение нескольких недель - Криклий

10:40 27.01.2020
Набсовет "Укрзализныци" решил создать комитет по надзору за борьбой с коррупцией в компании

Набсовет "Укрзализныци" решил создать комитет по надзору за борьбой с коррупцией в компании

09:32 27.01.2020
Подробности сотрудничества УЗ и Deutsche Bahn станут известны в феврале – советник премьера Голик

Подробности сотрудничества УЗ и Deutsche Bahn станут известны в феврале – советник премьера Голик

14:42 24.01.2020
Гончарук: подписание "дорожной карты" сотрудничества с Deutsche Bahn запланировано на 5 февраля

Гончарук: подписание "дорожной карты" сотрудничества с Deutsche Bahn запланировано на 5 февраля

12:33 24.01.2020
Кабмин инициирует компенсации людям в случае задержек с госвыплатами - Гончарук

Кабмин инициирует компенсации людям в случае задержек с госвыплатами - Гончарук

11:27 24.01.2020
"Укрзализныця" может отремонтировать 300-500 пассажирских вагонов в 2020г

"Укрзализныця" может отремонтировать 300-500 пассажирских вагонов в 2020г

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В ближайшее время гривня окажется под давлением из-за падения спроса со стороны нерезидентов на ОВГЗ - банкиры

Минэкономики пока оценивает как минимальное влияние "уханьского" коронавируса на экономику Украины

Конечная цена газа для населения и ТКЭ в январе составит 6-7 грн/куб. м – глава Минэкоэнерго

Украина выйдет из отопительного сезона с избыточными запасами газа

Кабмин согласовал увольнение главы "Укрзализныци" Кравцова, будет объявлен новый конкурс – Гончарук

ПОСЛЕДНЕЕ

В ближайшее время гривня окажется под давлением из-за падения спроса со стороны нерезидентов на ОВГЗ - банкиры

UkraineInvest потребуются дополнительные люди для "инвестнянь" – глава

Суд отказал ФГИ в возвращении "Днипроавиа" в госсобственность

Кабмин может ограничить почтовые и курьерские пересылки табачных изделий

Глава Минэкономики считает конкурентной ситуацию на рынке нефтепродуктов Украины

Минэкономики пока оценивает как минимальное влияние "уханьского" коронавируса на экономику Украины

Конечная цена газа для населения и ТКЭ в январе составит 6-7 грн/куб. м – глава Минэкоэнерго

Украина выйдет из отопительного сезона с избыточными запасами газа

Минцифры изучает возможность введения налоговых льгот по типу IP-Box для IТ и высокотехнологического производства

ЕС направит EUR10 млн на земельную реформу в рамках грантовой поддержки развития сельского хозяйства в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА