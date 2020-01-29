Экономика

15:37 29.01.2020

Суд отказал ФГИ в возвращении "Днипроавиа" в госсобственность

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Суд отказал ФГИ в возвращении "Днипроавиа" в госсобственность

Северный апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева от 11 сентября 2019 года, которым Фонду государственного имущества Украины было отказано в удовлетворении иска к ООО "Галтера" о расторжении договора купли-продажи 94,6% акций авиакомпании "Днеправиа" от 28 августа 2009 года.

Соответствующее решение по делу №904/299/16 обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений 27 января 2020 года.

Свой иск ФГИУ мотивировал ненадлежащим исполнением "Галтерой" обязательства передать взлетно-посадочную полосу, радиомаячную систему и земельные участки, на которых они расположены, в собственность государства до 2 сентября 2014 года.

Кроме того, по оценкам фонда, ООО "Галтера" из предусмотренных 882,1 млн грн инвестиций до 31 декабря 2014 года для обновления аэропорта "Днепропетровск" (в т.ч. для реконструкции взлетно-посадочной полосы) внесла лишь 142,1 млн грн.

Как сообщалось, Хозяйственный суд Днепропетровской области в январе 2018 года принял заявление ПриватБанка о финансовых требованиях в размере 1,837 млрд грн к "Днипроавиа" по делу о банкротстве последней.

Хозяйственный суд Днепропетровской области 13 ноября 2017 года возбудил дело о банкротстве Днипроавиа". Распорядителем имущества назначена Виктория Кундас, предельный срок заявления денежных требований кредиторов к должнику составлял 30 дней со дня официального обнародования объявления. Требования "Укртатнафты" составили 132,7 млн грн.

Кроме того, сообщалось, что уже по состоянию на середину ноября "Днипроавиа" не обладала воздушными судами. Некоторые самолеты перешли в компанию "Роза Ветров", а у "Днипроавиа" оставалось два самолета Embraer, а согласно реестру воздушных судов на 15 ноября у компании не было ни одного самолета, а у компании "Роза Ветров" – семь Embraer-145 ранее бывших в эксплуатации "Днипроавиа".

"Днипроавиа" осуществляла регулярные и чартерные авиарейсы в страны Европы, Ближнего Востока, СНГ. Является одним из крупнейших украинских перевозчиков.

ФГИ в конце августа 2009 года продал 94,572% акций компании ООО "Галтера". В результате авиакомпанией через "Галтеру" владеет группа "Приват" бизнесмена Игоря Коломойского.

По утверждениям некоторых СМИ, авиакомпания "Роза Ветров" входит в сферу влияния группы "Приват". В то же время официально такая информация не подтверждена.

Теги: #фги #днипроавиа #суд
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