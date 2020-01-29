Экономика

15:03 29.01.2020

Минэкономики пока оценивает как минимальное влияние "уханьского" коронавируса на экономику Украины

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Минэкономики пока оценивает как минимальное влияние "уханьского" коронавируса на экономику Украины

Влияние "уханьского" коронавируса на экономику Украины будет минимальным из-за незначительного объема внешнего туризма в стране, заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Обычно прямой эффект – это влияние на туризм – туризм замедляется. К сожалению, а в этом случае - к радости, внешний туризм в Украине маленький – он составляет всего 2% ВВП", – сказал он на пресс-брифинге по итогам заседания правительства в среду.

Милованов отметил, что перевозчики и туроператоры, работающие на внешних рынках, в частности с Китаем, понесут некоторые расходы, связанные с эвакуацией людей, однако в целом влияние будет минимальным.

"На товарооборот пока что мы не прогнозируем негативного влияния (коронавируса - ИФ). На самом деле, пользуясь возможностью, мы сняли несколько барьеров для торговли, для экспорта с Китаем, но это не связано с коронавирусом", – добавил министр.

Теги: #коронавирус #украина #милованов #экономика
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