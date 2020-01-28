Бразилия прекратила антидемпинговые меры в отношении импорта автомобильных шин из Украины – Минэкономики

Уполномоченный орган Федеративной Республики Бразилия принял решение о прекращении применения антидемпинговых мер относительно импорта в Бразилию автомобильных шин из Украины, сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства во вторник.

Согласно сообщению на сайте министерства, соответствующее решение принято по результатам проведенного с января 2019 года по январь текущего пересмотра антидемпинговых мер в отношении импорта автошин и опубликовано 16 января в официальном издании Бразилии.

При этом антидемпинговые меры продлены в отношении импорта из Кореи, Таиланда и Тайваня, провинции Китая.

Антидемпинговые меры в отношении украинских автомобильных шин были применены Бразилией 16 января 2014 года со ставкой антидемпинговой пошлины $1,23 за кг, что привело к прекращению поставок украинских шин в Бразилию, уточняется в релизе. Ориентировочный объем экспорта украинских шин до применения пошлины составлял около 2 тыс. тонн стоимостью $7,3млн.

"Уполномоченный орган Бразилии пришел к выводу об отсутствии вероятности возобновления демпинга и ущерба из Украины. Таким образом, украинские производители-экспортеры могут поставлять шины в Бразилию без уплаты антидемпинговой пошлины", - резюмируют в Минэкономики.