ЕС выделит Украине €26 млн на поддержку развития сельского хозяйства и малого фермерства – в Брюсселе подписано соглашение

Правительство Украины и Европейская комиссия подписали Соглашение на сумму €26 млн, которые будут направлены на поддержку развития сельского хозяйства и малого фермерства в Украине.

Соответствующий документ во вторник в Брюсселе в рамках заседания Совета Ассоциации Украина-ЕС подписали вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и европейской комиссар по вопросам Европейской политики соседства и расширения Оливер Варгеи.

В пояснительной записке к документу указано, что целью подписания данного Соглашения является привлечение помощи ЕС для содействия развития "более инклюзивного и конкурентоспособного аграрного сектора, ориентированного на рост и устойчивое развитие малых и средних фермерских хозяйств и малых и средних предприятий".

Отмечается, что эта помощь ЕС будет направлена на поддержку земельной реформы путем объединения государственного земельного кадастра и государственного реестра имущественных прав, реформы учреждений и системы землепользования. Кроме того, эти средства будут способствовать проведению институционных и отраслевых реформ в сфере сельского хозяйства и развития сельских территорий.

Кроме того, эти средства будут направлены на "укрепление целевой цепочки стоимости в сельском хозяйстве и обеспечение доступа малых фермерских хозяйств к финансированию путем введения грантовых программ".