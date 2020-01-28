Экономика

09:37 28.01.2020

Кабмин внес изменения в формирование цены газа для населения и ТКЭ, привязав ее к котировкам на нидерландском хабе TTF

2 мин читать
Кабмин внес изменения в формирование цены газа для населения и ТКЭ, привязав ее к котировкам на нидерландском хабе TTF

Кабинет министров Украины внес изменения в положение о возложении специальных обязательств на рынке природного газа, привязав цену его продажи НАК "Нафтогаз Украины" населению и тепловикам к котировкам на нидерландском хабе TTF.

Соответствующие изменения закреплены в постановлении №17 от 24 января 2020 года, текст которого обнародован на правительственном портале во вторник утром.

"С 1 января 2020 НАК "Нафтогаз Украины" осуществляет продажу/поставку природного газа в соответствии с пунктами 7, 8 и 11 Положения по ценам, устанавливаемым продавцом (поставщиком) и покупателем (потребителем), но не выше уровня, который, в частности учитывает среднеарифметическое значение фактических цен (End of Day) природного газа на следующие сутки поставки газа (Day-Ahead and Weekend) на нидерландском газовом хабе (ТТF) за период 1-22 числа месяца поставки газа согласно информации биржи Powernext/EEX, разницу (спрэд) между ценой на хабе TTF и границе Украины, а также тариф на услуги транспортировки газа для точки входа в Украину на межгосударственном соединении с Польшей/Словакией/Венгрией", - говорится в документе.

В Кабмине подчеркивают, что с 1 января 2020 года цена покупки природного газа по спецобязательствам не может быть выше цены ее продажи в соответствии с вышеуказанными условиями плюс торговая надбавка НАК на уровне 1,917% от этой цены.

Таким образом, цена НАК по спецобязательствам будет формироваться исходя из котировок на TTF плюс разница в уровне цен между TTF и границей Украины плюс плата за вход в украинскую ГТС плюс торговая наценка.

Теги: #нафтогаз #тепло #население #кабмин #газ
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:39 28.01.2020
Офис генпрокурора сообщил о подозрении в уклонении от уплаты налогов замглавы газового предприятия

Офис генпрокурора сообщил о подозрении в уклонении от уплаты налогов замглавы газового предприятия

18:07 27.01.2020
Медведчук: Эксперименты над "Укрзализныцей" – демонстрация безответственности Кабмина

Медведчук: Эксперименты над "Укрзализныцей" – демонстрация безответственности Кабмина

19:00 26.01.2020
Правительство усиливает меры безопасности для защиты украинцев от потенциальной угрозы коронавируса

Правительство усиливает меры безопасности для защиты украинцев от потенциальной угрозы коронавируса

10:55 25.01.2020
Кабмин создал рабочую группу для обсуждения деталей сотрудничества Укрзализныци с Deutsche Bahn

Кабмин создал рабочую группу для обсуждения деталей сотрудничества Укрзализныци с Deutsche Bahn

15:11 24.01.2020
Подготовка госбанков к запуску программы "Доступные кредиты 5-7-9%" проходит в плановом режиме - Гончарук

Подготовка госбанков к запуску программы "Доступные кредиты 5-7-9%" проходит в плановом режиме - Гончарук

15:10 24.01.2020
Кабмин урегулировал вопрос оплаты за выдачу новых технейтральных лицензий в полосах частот до 1 ГГц мобильным операторам

Кабмин урегулировал вопрос оплаты за выдачу новых технейтральных лицензий в полосах частот до 1 ГГц мобильным операторам

15:01 24.01.2020
Кабмин примет решения по реорганизации ряда министерств в ближайшие две недели - Гончарук

Кабмин примет решения по реорганизации ряда министерств в ближайшие две недели - Гончарук

14:42 24.01.2020
Гончарук: подписание "дорожной карты" сотрудничества с Deutsche Bahn запланировано на 5 февраля

Гончарук: подписание "дорожной карты" сотрудничества с Deutsche Bahn запланировано на 5 февраля

14:32 24.01.2020
Правительство проведет совещание с Госпогранслужбой и Гостаможней по ситуации с коронавирусом

Правительство проведет совещание с Госпогранслужбой и Гостаможней по ситуации с коронавирусом

13:45 24.01.2020
Правительство планирует привлечь EUR26 млн помощи ЕС для улучшения управления с/х ресурсами, проведения земреформы

Правительство планирует привлечь EUR26 млн помощи ЕС для улучшения управления с/х ресурсами, проведения земреформы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Няня" для инвесторов - это договор с правительством о конкретных условиях вложения средств - Милованов

Пандемия нового коронавируса несет Украине риски расширения торгового дефицита и удорожания внешних заимствований - мнение

Vodafone Ukraine 28 января начнет road show выпуска евробондов - источник

Зеленский считает, что такой премьер, как Гончарук, сейчас нужен Украине, и ему еще надо дать время

Банки сохраняют оптимизм относительно роста кредитов и депозитов

ПОСЛЕДНЕЕ

"Няня" для инвесторов - это договор с правительством о конкретных условиях вложения средств - Милованов

Украина по итогам 2019 года заняла 13-е место, декабря - 12-е по выплавке стали в рейтинге Worldsteel

SCM Holdings Limited приобрела виллу Les Cedres у Campari Group на Лазурном берегу

Пандемия нового коронавируса несет Украине риски расширения торгового дефицита и удорожания внешних заимствований - мнение

"Украинская федерация страхования" сменила и.о. генерального директора

Золото подорожало до максимума за 6 лет на опасениях распространения нового вируса

ПриватБанк открыл прием заявок на льготные кредиты для малого бизнеса в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%"

Набсовет "Укрзализныци" рассмотрит увольнение Кравцова в течение нескольких недель - Криклий

Vodafone Ukraine 28 января начнет road show выпуска евробондов - источник

Совет НБУ на заседании во вторник рассмотрит вопрос о проблемах кредитования в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА