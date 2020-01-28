Кабмин внес изменения в формирование цены газа для населения и ТКЭ, привязав ее к котировкам на нидерландском хабе TTF

Кабинет министров Украины внес изменения в положение о возложении специальных обязательств на рынке природного газа, привязав цену его продажи НАК "Нафтогаз Украины" населению и тепловикам к котировкам на нидерландском хабе TTF.

Соответствующие изменения закреплены в постановлении №17 от 24 января 2020 года, текст которого обнародован на правительственном портале во вторник утром.

"С 1 января 2020 НАК "Нафтогаз Украины" осуществляет продажу/поставку природного газа в соответствии с пунктами 7, 8 и 11 Положения по ценам, устанавливаемым продавцом (поставщиком) и покупателем (потребителем), но не выше уровня, который, в частности учитывает среднеарифметическое значение фактических цен (End of Day) природного газа на следующие сутки поставки газа (Day-Ahead and Weekend) на нидерландском газовом хабе (ТТF) за период 1-22 числа месяца поставки газа согласно информации биржи Powernext/EEX, разницу (спрэд) между ценой на хабе TTF и границе Украины, а также тариф на услуги транспортировки газа для точки входа в Украину на межгосударственном соединении с Польшей/Словакией/Венгрией", - говорится в документе.

В Кабмине подчеркивают, что с 1 января 2020 года цена покупки природного газа по спецобязательствам не может быть выше цены ее продажи в соответствии с вышеуказанными условиями плюс торговая надбавка НАК на уровне 1,917% от этой цены.

Таким образом, цена НАК по спецобязательствам будет формироваться исходя из котировок на TTF плюс разница в уровне цен между TTF и границей Украины плюс плата за вход в украинскую ГТС плюс торговая наценка.