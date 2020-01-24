Подготовка госбанков к запуску программы "Доступные кредиты 5-7-9%" проходит в плановом режиме - Гончарук

Подготовка государственных банков к запуску программы государственной помощи малому и микробизнесу (ММБ) - "Доступные кредиты 5-7-9%" с 1 февраля 2020 года проходит в плановом режиме, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Я сегодня провел совещание с государственными банками для того, чтобы убедиться, что подготовка к этому запуску проходит в плановом режиме - все хорошо, с первого рабочего дня февраля месяца программа стартует", - сообщил Гончарук во время брифинга по результатам заседания правительства в пятницу.

Как сообщалось, в пятницу Кабинет министров утвердил порядок предоставления государственной помощи малому и микробизнесу (ММБ) через Фонд развития предпринимательства. Программа госпомощи ММБ позволит участникам получить до 1,5 млн доступного кредита под 5, 7 или 9% для создания или расширения собственного бизнеса