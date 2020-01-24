"Vodafone-Украина" планирует привлечь до $0,5 млрд внешнего финансирования на развитие

Акционеры ПрАО "ВФ Украина" (предоставляет услуги мобильной связи под брендом "Vodafone-Украина") 20 января приняли решение о предоставлении предварительного согласия на привлечение финансирования в размере до $1 млрд, однако в планах компании - поэтапно привлечь до $500 млн из внешних источников на реализацию стратегии развития, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе оператора.

"На данный момент компания рассматривает стратегию своего развития. В ближайшей перспективе мы рассматриваем варианты поэтапного привлечения внешнего финансирования в пределах $500 млн", – отметила в комментарии руководитель операторского отдела по связям с общественностью "Vodafone Украина" Виктория Рубан.

По ее словам, привлечение внешнего финансирования на выгодных условиях соответствует стратегии развития компании и является распространенной практикой в бизнесе.

Как отмечается в сообщении ПрАО "ВФ Украина" в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), компании разрешили заключать договоры займа, комиссии, поручений с других сделок, связанных с привлечением финансирования. Предельная совокупность таких сделок - $1 млрд (или 24,253 млрд грн по курсу НБУ на 20 января 2020 года).

Согласно данным в системе НКЦБФР и годовой финансовой отчетности ПрАО "ВФ Украина" за 2018 год, стоимость активов компании составляет 21478,720 млн грн.

Соотношение предельной совокупности стоимости сделок к стоимости активов эмитента по данным последней годовой финансовой отчетности - 112,91%.

Как сообщалось, в апреле 2019 года ПрАО "ВФ-Украина" выпустило еврооблигации на сумму EUR90 млн с купонным доходом 9,2% годовых. Доходы от их размещения оператор планировал использовать в основном для приобретения лицензий LTE и частично для строительства сети.

В конце декабря 2019 года NEQSOL Holding закрыл сделку по покупке "Vodafone Украина" с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI.

Ранее NEQSOL Holding через OOO Telco Solutions and Investments, подконтрольную Bakcell, подписал юридически обязывающее соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. В рамках соглашения МТС через свою 100% дочернюю компанию Allegretto s.a.r.l. продала 100%-ную долю в компании Preludium B.V. (Нидерланды), единственном акционере ПрАО "ВФ Украина", за $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.

Preludium B.V. владеет 773 845 495 простыми именными акциями, что составляет 99% от общего количества голосующих акций ПрАО "ВФ Украина".

Группа компаний NEQSOL Holding, согласно релизу, имеет более чем 25-летний опыт работы в различных отраслях и странах. Ее деятельность охватывает нефтегазовую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли в Великобритании, США, Турции, Азербайджане, Казахстане, ОАЭ, Бангладеш. Группа вошла в телекоммуникационную отрасль в начале 2000-х. Компании, входящие в группу, предоставляют услуги мобильной связи, международного транзита и продажи оптового интернета, услуги по выделенным линиям, услуги дата-центра и др.

Бизнесмен Гасанов является учредителем и 100%-ным владельцем группы компаний NEQSOL Holding, в том числе компаний Nobel Oil Services (UK) Limited, Nobel Oil E&P (UK) Limited (торговое наименование Nobel Upstream), Bakcell ООО и Norm ОАО.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине - по итогам 2018 года сократил чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом - до 1,8 млрд грн при росте дохода на 8% - до 12,9 млрд грн. В компании объясняют этот показатель увеличением затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G.

Выручка "Vodafone Украина" по итогам июля-сентября 2019 года составила 4,3 млрд грн, что на 29,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года, чистая прибыль – 887 млн грн, а показатель OIBDA увеличился на 28,9% и достиг 2,4 млрд грн.