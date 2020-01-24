"Нафтогаз Украины" с 1 февраля может остановить газоснабжение около 40 производителей тепла-должников

НАК "Нафтогаз Украины" с 1 февраля может остановить газоснабжение 37 производителей тепла, не выполняющих требования по расчетам для получения газа в рамках предоставления специальных обязанностей (ПСО).

"Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в городах в отопительный период. Компания письменно уведомила эти предприятия о необходимости срочных расчетов для предотвращения остановки газоснабжения". –сообщил "Нафтогаз" в пятницу.

По его оперативным данным на 23 января, предприятиям теплоэнергетики для продления поставок газа с 1 февраля в рамках ПСО необходимо уплатить свыше 454,4 млн грн (с учетом стоимости газа, потребленного в декабре 2019 года.)

Наибольшее количество компаний-должников, по данным "Нафтогаза Украины", в Одесской, Харьковской и Киевской областях. В частности, без тепла могут остаться некоторые районы почти половины областных центров и столицы – Киева, Днепра, Одессы, Полтавы, Сум, Харькова, Херсона, Хмельницкого, Николаева, Житомира.

В "Нафтогазе" подчеркнули: согласно постановлению правительства №867 от октября 2018 года, для поставок газа теплопроизводителям они должны выполнять минимум одно из условий: придерживаться уровня расчетов не ниже 90%, заключить договора о реструктуризации задолженности за газ или согласовать с НАК графики ее погашения.