Беларусь запретила ввоз птицы из Винницкой области Украины из-за гриппа птиц

Беларусь запретила ввоз в страну птицы из Винницкой области Украины из-за регистрации там случая заболевания птиц высокопатогенным гриппом.

"По информации Всемирной организации здравоохранения животных, на территории Винницкой области Украины зарегистрирован случай заболевания птиц высокопатогенным гриппом", - говорится в указании, размещенном на сайте департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси.

В связи с этим с 24 января введены временные ограничения на ввоз в республику из этого региона живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера. Запрет также распространяется на корма и кормовые добавки из птицы, корма и кормовые добавки растительного происхождения (за исключением кормов для кошек и собак).

Все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь такой продукции из Винницкой области отменены.

Как уточнили в департаменте, ограничения не распространяются на разрешения, выданные по согласованию с комитетами по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов Белоруссии, на прошедшие термическую обработку шроты для производства комбикормов для животных и ценных видов рыб.

Наряду с этим в департаменте отметили необходимость дополнительных мер контроля по обеспечению биологической защиты птицеводческих объектов всех форм собственности.

Как сообщила накануне Госпродпотребслужба Украины, ЕС приостановил импорт мяса птицы из респубоики из-за гриппа птиц.

Ранее, 18 января, на промышленном предприятии "Хутор" (Немировский р-н Винницкой обл.) была зарегистрирована гибель птицы. Лабораторные исследования установили диагноз - грипп птицы. Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссии при Немировской районной администрации решением от 20 января утвердила план ликвидации заболевания, определила границы эпизоотического очага, зоны защиты и надзора.

В эпизоотический очаг, кроме ЧП "Хутор", отнесены хозяйства ООО "Немиров-Подолье" и СООО "Колосок" (Бугаков Немировского р-на). В зону защиты (зона 3 км вокруг эпизоотического очага) отнесены девять населенных пунктов Немировского района, в зону наблюдения (10 км) вошли 23 населенных пункта этого же района.