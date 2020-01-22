В МВФ отмечают прогресс и ожидают полного завершения Украиной всех действий для принятия решения о новой программе финансирования

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева отмечает прогресс Украины в судебной реформе и реформах в экономике, и после выполнения всех необходимых шагов фонд будет выносить на рассмотрение Совета директоров новую трехлетнюю программу расширенного финансирования.

"Мы обсудили прогресс, достигнутый в судебной реформе, который будет способствовать верховенству права, продвижение экономических реформ, говорили о необходимости завершить те действия, которые еще не выполнены, чтобы мы могли выносить программу на наш Совет директоров", - сказал она на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду в Давосе.