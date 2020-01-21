Экономика

12:42 21.01.2020

"Нафтогаз" рассчитывает на запуск виртуального реверса газа со Словакией в 2020г

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"Нафтогаз" рассчитывает на запуск виртуального реверса газа со Словакией в 2020г

НАК "Нафтогаз Украины" рассчитывает, что ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) откроет виртуальный реверс со Словакией в 2020 году, сообщается на странице компании в Twitter.

"Есть физические потоки газа из Словакии в Украину. Надеемся, что с этого года независимый оператор в рамках новых договоренностей со словацкой стороной и "Газпромом" сможет открыть виртуальный реверс. Это выгоднее – не нужно тратить газ на прокачку туда и обратно", – отмечено в сообщении компании.

Как сообщалось, "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) и Eustream 31 декабря подписали технический договор о взаимодействии (interconnection agreement) по европейским правилам с 1 января 2020 в точках Будинце и Ужгород-Велке Капушаны, что открыло возможность осуществления виртуального реверса природного газа.

"Виртуальный реверс" предполагает обмен природным газом между операторами газотранспортных систем, когда физически газ через границу не перемещается, а стороны производят взаимозачет.

Теги: #нафтогаз #реверс #словакия
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