Китайская CRCC решила открыть в Украине представительство, подписала меморандум с "Укрзализныцей"

АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) и крупнейшая государственная строительная компания в Китае China Railway Construction Corporation (CRCC) подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в понедельник, от Украины меморандум подписали глава УЗ Евгений Кравцов и член правления Ремигиуш Пашкевич, от КНР – заместитель генерального директора CRCC Ванг Хонгвей.

Согласно сообщению, министр инфраструктуры отметил, что подписание документа - важный этап сотрудничества для развития железнодорожного сообщения по направлению Украина-КНР, привлечения китайских партнеров для модернизации украинской железной дороги и реализации транзитного потенциала страны в сообщении Европейский союз – Китай.

"Тот факт, что китайская корпорация решила открыть в Украине представительство и подписать меморандум о стратегическом сотрудничестве свидетельствует о том, что экономическая ситуация в стране меняется, улучшается инвестиционный климат, крупнейшие иностранные технологические и производственные гиганты заинтересованы работать на украинском рынке", - цитирует пресс-служба Криклия.

По его словам, министерство рассчитывает перезапустить и активизировать участие Украины в проектах "Один пояс - один путь", что даст возможность в полной мере реализовать транзитный потенциал страны в континентальном грузовом товарном обороте.

"Мы рассчитываем, что сотрудничество между "Укрзализныцей" и CRCC позволит значительно улучшить состояние транспортной инфраструктуры. Стремимся привлечь прямые структурные инвестиции в создание комплекса высокоскоростного железнодорожного сообщения не только между городами-миллионниками в Украине, но и в рамках европейской интеграции и выполнения Соглашения об ассоциации. В буквальном смысле стремимся привести Украину в Европу, когда добраться по железной дороге в Варшаву, Будапешт и Бухарест можно будет не более чем за три часа, а из Киева в Одессу поезд будет следовать 1,5 часа вместо семи-восьми", - добавил Криклий.

China Railway Construction Corporation занимается строительством железнодорожной инфраструктуры в Китае - тоннелей, мостов, скоростных шоссе, аэропортов, портов и др.