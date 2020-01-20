Разделение Минэкономики и Минагро требует взвешенного решения – бизнес

Разделение Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства на два министерства – экономики и аграрной политики требует взвешенного решения и тщательного анализа, полагает исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) Анна Деревянко.

"Мы очень надеемся, что дальнейшее решение о функционировании министерства будет принято после внимательного анализа всех "за" и "против", но чтобы аграрное направление не пошло по стопам промышленности", – сказала Деревянко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, за годы существования Минагропрода компании-члены ЕБА поддерживали конструктивный диалог с министерством. "В то же время, и после передачи полномочий Минагро в Минэкономики реакция на обращения бизнеса была также очень оперативной", – отметила она.

Возобновление работы Минагро требует, прежде всего, формировании стратегии аграрной политики Украины, полного видения земельной реформы, определения роли сельских территорий в аграрной политике страны и способов повышения производительности в агроотрасли, а также ответов на другие важные вопросы, утверждает президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), генеральный директор агрохолдинга ИМК Алекс Лисситса.

"Министерство аграрной политики и продовольствия Украины не стоило ликвидировать, его нужно было переформатировать, предоставляя новые функции", - полагает Лиссица.

Поддерживает разделение министерств "Украинская зерновая ассоциация" и "Всеукраинская аграрная рада".

"УЗА была против объединения, публично об этом заявляла и официально писала. Мы считали и считаем, что на сегодня аграрный сектор экономики очень важен для Украины (более 40% экспортной выручки, от 8 до 11 млн человек, проживающих в сельской местности)", - сказал глава "Украинской зерновой ассоциации" Николай Горбачев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Аграрный сектор играет очень большую роль в экономике и социальной сфере Украины. Он имеет ряд специфических проблем и задач. Например, одной из них является открытие иностранных рынков для нашей с/х продукции, что требует проведения переговоров на уровне министра сельского хозяйства. Очевидно, что министр экономики не может уделить достаточного количества времени и внимания данным вопросам в силу высокой загрузки выполнением других задач", - указал заместитель главы ВАР Денис Марчук.

Как сообщалось, в конце августа 2019 гора Верховная Рада утвердила предложенный премьер-министром Алексеем Гончаруком состав Кабинета министров, в котором Минагропрод объединили с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьером 17 января заявил о необходимости разделить некоторые министерства, среди которых и Министерство экономики.