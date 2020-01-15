Кабмин принял решение об обеспечении подключения к Интернету по время авиаперелетов

Кабинет министров Украины в среду принял решение об обеспечении возможности подключения к сети Интернет во время полета в самолете на всех этапах: от посадки до высадки, сообщает департамент коммуникаций секретариата правительства в среду.

Кроме того, расширен диапазон для мобильной связи. "Это важный шаг к появлению качественного интернета в маленьких деревнях и отдаленных регионах", - отметил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Глава правительства добавил, что отныне частоты, предназначенные для 5G, будут распределяться между операторами исключительно через открытые тендеры. Гончарук отметил, что соответствующее правительственное решение является антикоррупционым.