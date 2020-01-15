Экономика

10:33 15.01.2020

В Кабмине допускают продажу до 50% "Укртрансгаза", "Укргазвыдобування", "Укртранснафты", отказались от приватизации "Укргидроэнерго", "Укрэнерго" и "Энергоатома"

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В Кабмине допускают продажу до 50% "Укртрансгаза", "Укргазвыдобування", "Укртранснафты", отказались от приватизации "Укргидроэнерго", "Укрэнерго" и "Энергоатома"

Правительство Украины в среду рассмотрит доработанный законопроект о перечне объектов права госсобственности, не подлежащих приватизации, который предполагает сохранение за государством минимум 50%+1 акции "Укртрансгаза", "Укргазвыдобування" и "Укртранснафты" и 100% "Укргидроэнерго", "Укрэнерго" и "Энергоатома".

Согласно пояснительной записке к документу, имеющейся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", после первого рассмотрения законопроекта на заседании Кабмина 27 декабря 2019 года состоялись согласительное совещание и заседание правительственного комитета, по итогам которых списки претерпели существенные изменения.

Если в первом варианте Минэкономики допускало продажу до 50% во всех объектах, то теперь их количество сокращено до 22, тогда как в 135 объектов предлагается закрепить в госсобственности 100%.

Теги: #укрэнерго #энергоатом #кабмин #укртрансгаз #укртранснафта #укргазвыдобування #укргидроэнерго
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