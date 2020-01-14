Кабмин вновь разрешил горнорудным предприятиям Кривбасса сбрасывать обратные воды в Ингулец до 1 марта 2020г

Кабинет министров Украины вновь разрешил горнорудным предприятиям Криворожского бассейна сбрасывать обратные воды из хвостохранилищ в р.Ингулец до 1 марта 2020 года "для предотвращения возникновения аварийной ситуации на гидротехнических сооружениях".

Соответствующие распоряжение правительства №1410-р датируется 27 декабря 2019 года.

Согласно документу, контроль за соблюдением требований регламента возложен на Государственную экологическую инспекцию и Государственное агентство рыбного хозяйства.

Кроме того, Госводхозу поручено разработать и утвердить на основании гидрологического прогноза весеннего наводнения в 2020 году в бассейне р.Ингулец регламент промывания русла и экологического оздоровления с определением ответственности за его исполнение.

Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства в установленном порядке поручено обеспечить взаимодействие с горнорудными предприятиями, согласно приложению по осуществлению ими мероприятий по разработке регламентов, а также работ по разбавлению сточных вод при их сбросе и с промыванием русла р.Ингулец за счет собственных средств в зависимости от фактического объема сброса.

В приложении к распоряжению правительства содержатся фактические объемы откачки обратных вод по горнорудным предприятиям. Всего объем откачки по предприятиям определен в 11746,1 тыс. куб. м, в том числе "Криворожский железорудный комбинат" - 5297,1 тыс. куб. м, "Сухая Балка" - 1400,8 тыс. куб. м, "ArcelorMittal Кривой Рог" - 2480,4 тыс. куб. м, "Центральный горно-обогатительный комбинат" - 2556,8 тыс. куб. м.