Экономика

19:04 14.01.2020

"Укртатнафта" просит Зеленского препятствовать закупке "Нафтогазом" нефтепродуктов у Белорусской нефтяной компании

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"Укртатнафта" просит Зеленского препятствовать закупке "Нафтогазом" нефтепродуктов у Белорусской нефтяной компании

АО "Укртатнафта" обратилось к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой предотвратить потенциальный импорт государственной компанией "Нафтогаз Украины" нефтепродуктов Мозырского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

Согласно пресс-релизу "Укртатнафты", соответствующее письмо направлено главе государства, секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексею Данилову, а также главе правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву.

Компания ссылается на опубликованную 13 января "Экономической правдой" информацию о планах "Нафтогаза" и "Укртранснафты" по импорту созданным в октябре 2019 года ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг" нефтепродуктов "Белорусской нефтяной компании" (БНК) с Мозырского НПЗ, а также на решения руководящих органов "Нафтогаза" и "Укртранснафты".

"Укртатнафта" указывает, что среди акционеров НПЗ - компании "Роснефть" и "Газпромнефть", а сам завод зависит от поставок российской нефти.

"Роснефть и "Газпромнефть" находятся под санкциями в Украине согласно решению СНБО от 2 мая 2018 года. "Укртатнафта" считает, что вышеуказанные торговые операции если прямо и не нарушают закон, но, по меньшей мере, "токсичными", поскольку фактически были инициированы украинскими государственными компаниями НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Укртранснафта" с предприятиями, которые имеют акционерами санкционные компании, способствовавшие аннексии части территории Украины", – говорится в заявлении.

"Укртатнафта" также пожаловалась на то, что "Укртранснафта", заинтересованная в увеличении объемов поставки нефти, не обратилась за ценовым предложением к отечественному производителю, а создала ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг" и согласовала заключение им контракта с иностранным поставщиком. В компании в целом считают неуместным создание ООО.

"Развертывание частной деятельности под управлением фактически государственных компаний может привести к причинению вреда деятельности государственных компаний. Увеличение импорта нефтепродуктов – это снижение производства нефтепродуктов в Украине, сокращение объемов транспортировки нефти ОАО "Укртранснафта", – говорится в заявлении.

Как сообщалось, в октябре 2019 года "Нафтогаз Украины" одобрил создание в нефтяном дивизионе группы ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг", деятельность которого будет направлена на торговлю нефтью и нефтепродуктами.

"Укртатнафта" эксплуатирует Кременчугский НПЗ. Проектная мощность завода по переработке сырья – 18,6 млн тонн в год, номинальная – около 7,3 млн тонн в год. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 43,05% акций "Укртатнафты", еще по 28% контролируют структуры экс-владельцев ПриватБанка и бизнесмена Александра Ярославского.

Акционерами "Мозырский НПЗ" являются правительство Беларуси (42,76% акций), НГК "Славнефть" (42,58% акций, является операционной компанией "Газпромнефти"), ОАО "МНПЗ плюс" (12,25%) и физлица (2,41%).

Мощности завода по переработке нефти составляют 12 млн тонн в год.

Теги: #нафтогаз #беларусь #нефтепродукты #укртатнафта
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