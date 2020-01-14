Экономика

12:36 14.01.2020

Глава ОГТСУ с точностью до цента озвучил платеж "Газпрома" "Нафтогазу" по решению Стокгольмского арбитража

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Глава ОГТСУ с точностью до цента озвучил платеж "Газпрома" "Нафтогазу" по решению Стокгольмского арбитража

ПАО "Газпром" 29 декабря 2019 года перечислил НАК "Нафтогаз Украины" $2 млрд 917 млн 551 тыс. 678,80 во исполнение решения Стокгольмского арбитража, сообщил генеральный директор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

"Декабрьский перевод от "Газпрома" "Нафтогазу" был в сумме $2917551678,80", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Таким образом, нежелание "Газпрома" своевременно выполнить решение Стокгольмского арбитража привело к начислению и дополнительной выплате "Нафтогазу" спустя почти два года около $350 млн, начисленных на основную сумму присужденной компенсации.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд. "Газпром" безуспешно пытался оспаривать это решение в апелляционном суде округа Свеа (Швеция), а НАК развернул кампанию по аресту его активов.

В соответствии с подписанным 20 декабря в Минске межправительственным протоколом Украина-РФ-Еврокомиссия, на протяжении 27-30 декабря было реализовано пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказом сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписанием транзитного соглашения на пять лет (2020 год - 65 млрд куб. м, 2021-2024 годы - по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на десять лет.

Украина ожидает получение от транзита природного газа на протяжении 2020-24 гг. минимум $7,2 млрд. В случае бронирования мощностей ГТС Украины свыше минимально закрепленных контрактом 225 млрд куб. м на протяжении пяти лет, доход от транзита увеличится.

Полный текст интервью с Макогоном будет размещен на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе

Теги: #нафтогаз #макогон #огтсу #газ #газпром
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