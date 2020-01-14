Экономика

12:08 14.01.2020

У Гончарука работает 4 штатных советника, 2 помощника и 21 советник на общественных началах

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У Гончарука работает 4 штатных советника, 2 помощника и 21 советник на общественных началах

У премьер-министра Украины Алексея Гончарука работает четыре штатных советника, два помощника и 21 советник на общественных началах.

"По информации департамента кадрового обеспечения секретариата Кабинета министров, по состоянию на 11.11.2020 года штатными советниками премьер-министра Украины Гончарука А.В. являются Сикора Оксана Николаевна (назначена на должность 24.10.2019), Гузь Марина Михайловна, Залищук Светлана Петровна, Юносова Яна Юрьевна (назначены на должности 30.10.2019)", - говорится в ответе секретариата правительства на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Сикора - бывшая журналистка, ранее работала пресс-секретарем в Министерстве экономического развития и торговли, в предыдущей каденции правительства. Гузь была помощником депутата Верховной Рады VIII созыва от фракции ВО "Батькивщина" Алексея Рябчина. Залищук - бывшая журналистка, была депутатом Рады VIII созыва от фракции "Блок Петра Порошенко". Юносова ранее была заместителем начальника управления - начальником отдела мониторинга и аналитического обеспечения управления патрульной полиции в Ивано-Франковской области.

Также у Гончарука работает два помощника: Ходак Инна Сергеевна (с 24.10.2019) и Охрименко Ольга Олеговна (с 1.11.2019).

Советниками на общественных началах премьера работают: бывший заместитель министра энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции Бойко Наталья Андреевна (с 5.11.2019), бывший советник главы Днепропетровской областной государственной администрации Голик Юрий Юрьевич (с 26.09.2019), заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Головатенко Владимир Викторович (с 24.09.2019), менеджер ІТ-проектов в Офисе эффективного регулирования BRDO Горюнова Яна Вячеславовна (с 3.09.2019), исполнительный директор Офиса эффективного регулирования BRDO Дорогань Алексей Дмитриевич (с 21.10.2019).

Также советниками премьера на общественных началах значатся глава Государственного агентства лесных ресурсов (Гослесагентство), руководитель сектора сельского хозяйства Офиса эффективного регулирования BRDO Заблоцкий Андрей Владимирович (с 27.09.2019), директор Европейского информационно-исследовательского центра Кобец Роман Васильевич (с 3.10.2019), проектный менеджер в Офисе по продвижению экспорта Котляревская Светлана Сергеевна (с 3.09.2019), эксперт Центрального офиса реформ при Министерстве развития общин и территорий Лукеря Иван Михайлович (с 1.10.2019), словацкий политик Миклош Иван (с 17.12.2019), депутат Рады 8-го созыва от фракции "Блок Петра Порошенко" Мушак Алексей Петрович (с 16.09.2019), а также Гринчук Светлана Викторовна (с 30.10.2019), Дугин Сергей Михайлович (с 25.10.2019), Дядюра Игорь Григорьевич (с 9.12.2019), Зикин Александр Николаевич (с 12.09.2019), Нечипоренко Оксана Игоревна (с 14.11.2019), Остапенко Павел Олегович (с 8.11.2019), Пукшин Александр Игоревич (с 9.09.2019), Славский Александр Владимирович (с 16.12.2019), Харт Джеймс Джеффри Джек (с 20.09.2019) и Роднянский Александр Александрович (с 20.09.2019).

Как сообщалось, Верховная Рада IX созыва назначила Гончарука на должность премьер-министра Украины 29 августа 2019 года.

Теги: #премьер #гончарук #кадры #кабмин
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