Экономика

13:27 13.01.2020

Авиакомпания SkyUp с 16 января меняет правила перевозки пассажиров и багажа

3 мин читать
Авиакомпания SkyUp с 16 января меняет правила перевозки пассажиров и багажа

 Авиакомпания SkyUp Airlines с 16 января 2020 года меняет правила обслуживания пассажиров и перевозки багажа.

Как сообщается на сайте компании, в частности, с указанной даты тарифы Standard и Flex предусматривают перевозку пассажиром одной единицы багажа весом до 23 кг и суммой трех измерений не более 158 см. Кроме того, норма багажа для ребенка до двух лет составляет 10 кг и 115 см в сумме измерений только для этих двух тарифов (ранее она применялась независимо от тарифа).

Изменения также коснутся и перевозки ручной клади. Ее вес должен составлять до 7 кг, параметры - 55х40х20 см. Общий вес дополнительных предметов, кроме еды для детей, не должен превышать 3 кг и параметры - 35х20х10 см. Питание для ребенка – вес до 5 кг, параметры 40х30х20 см.

Вес одного нестандартного места багажа, перевозимого в салоне воздушного судна, не должен превышать 75 кг (ранее было 80 кг), а его размеры должны позволять разместить багаж на отдельном пассажирском кресле и не превышать 40х55х115 см.

Максимальная сумма измерений для перевозки спортивного снаряжения увеличивается до 330 см. При этом, если суммарный вес снаряжения и единицы зарегистрированного багажа не превышает 23 кг, оно перевозится бесплатно.

Помимо этого, изменения коснулись и перевозки детей без сопровождения. Теперь услуга оформляется для детей от 5 до 14 лет при перевозке по Украине и детей от 5 до 16 лет при международной перевозке (ранее услуга была доступна для детей от двух лет). Стоимость сопровождения несовершеннолетнего ребенка – EUR50.

SkyUp также увеличил максимальный возможный вес преревозки в пассажирском салоне котов или собак (со всеми средствами перевозки). Теперь он составляет 8 кг (ранее было 7 кг). При этом размер контейнера для перевозки живых комнатных животных в пассажирском салоне воздушного судна не должен превышать 50х40х20 см (115 см ранее). В багажном отделении – до 23 кг с клеткой, параметры до 310 см в сумме трех измерений.

Стоимость перевозки животного в салоне составит EUR40 при покупке на сайте авиакомпании и EUR50 при покупке в аэропорту. Стоимость перевозки в багажном отделении – EUR80 при покупке на сайте и EUR100 при покупке в аэропорту.

Кроме того, SkyUp сообщает об ограничении возможности смены даты вылета в личном кабинете. Этой опцией, как и раньше, можно воспользоваться бесплатно в рамках тарифа Economy Flex и за EUR50 - в рамках Economy Standard не менее чем за 12 часов до вылета, однако уже не на всех рейсах - кроме Зальцбурга (Австрия) и Коломбо (Шри-Ланка).

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем является ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

Согласно данным Единого госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Скайап" являются Александр (50%) и Юрий (50%) Альба.

Флот авиакомпании состоит из десяти самолетов – двух Boeing 737-900 ER, шести Boeing 737-800 и двух Boeing 737-700.

Теги: #skyup
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:50 23.12.2019
SkyUp запускает весной 2020г рейсы из Киева в Тирану и Лиссабон

SkyUp запускает весной 2020г рейсы из Киева в Тирану и Лиссабон

10:48 20.12.2019
SkyUp возобновляет зимнюю полетную программу из Киева в Попрад

SkyUp возобновляет зимнюю полетную программу из Киева в Попрад

15:51 16.12.2019
SkyUp запустит рейсы из Харькова в Батуми, Бургас, Тель-Авив и Тбилиси

SkyUp запустит рейсы из Харькова в Батуми, Бургас, Тель-Авив и Тбилиси

16:10 10.12.2019
Авиакомпания SkyUp запускает с мая-2020 рейсы из Одессы в Батуми и Ларнаку

Авиакомпания SkyUp запускает с мая-2020 рейсы из Одессы в Батуми и Ларнаку

12:02 05.12.2019
Госавиаслужба разрешила SkyUp летать из Киева в Лиссабон, "Мотор Сич" – из Киева в Минск

Госавиаслужба разрешила SkyUp летать из Киева в Лиссабон, "Мотор Сич" – из Киева в Минск

10:58 25.11.2019
Авиакомпания SkyUp запустила рейсы из Львова в Тель-Авив

Авиакомпания SkyUp запустила рейсы из Львова в Тель-Авив

11:59 12.11.2019
Авиакомпания SkyUp с 30 марта 2020г начнет летать из Киева в Бари

Авиакомпания SkyUp с 30 марта 2020г начнет летать из Киева в Бари

15:23 18.10.2019
SkyUp запустила авиарейс Харьков - Львов

SkyUp запустила авиарейс Харьков - Львов

10:17 18.10.2019
SkyUp запустила авиарейсы из Харькова и Львова в Прагу

SkyUp запустила авиарейсы из Харькова и Львова в Прагу

19:14 10.10.2019
Авиакомпания SkyUp увеличила флот до 9 самолетов

Авиакомпания SkyUp увеличила флот до 9 самолетов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Урожай зерновых в Украине в 2019 г. составил около 75 млн тонн

Завершился переход на международный стандарт IBAN

"Интерпайп" погасила $98,5 млн по евробондам в рамках допусловий по реструктуризации задолженности

"Укрзализныця" выплатила по евробондам около $24 млн

Суд Швейцарии обязал РФ выплатить более $80 млн украинским компаниям за убытки после аннексии Крыма

ПОСЛЕДНЕЕ

Урожай зерновых в Украине в 2019 г. составил около 75 млн тонн

Турецкий ритейлер LC Waikiki планирует открыть в Украине до 60 магазинов за три года

Завершился переход на международный стандарт IBAN

Кабмин планирует отменить 40% форм Госстата для украинских предприятий - Дубилет

"Интерпайп" погасила $98,5 млн по евробондам в рамках допусловий по реструктуризации задолженности

Ernest Airlines приостанавливает выполнение рейсов

Механизмы противодействия консолидации в законопроекте о рынке земли требуют конкретизации во избежание злоупотреблений – мнение

"Укрзализныця" выплатила по евробондам около $24 млн

Гончарук поручил полноценно запустить централизованный учет древесины в Украине до 1 февраля 2020г

Финансовым директором "Нафтогаза" назначен экс-вице-президент Royal Dutch Shell

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА